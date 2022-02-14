Новый курс «Лицея» открывает выпускникам доступ к академическим знаниям по обществознанию

На платформе цифрового образования «Лицей» от «Ростелекома» открылся доступ к новому курсу «ЕГЭ Обществознание». Материалы для него подготовила доктор социологических наук, профессор МГУ Марина Рыбакова.

Весной для старшеклассников начинается горячая предэкзаменационная пора, а значит, важно повторить пройденное и успеть подтянуть сложные темы. «Лицей» поможет решить эти задачи в увлекательном формате: платформа предлагает короткие содержательные видеоуроки, информативные конспекты и удобные тренажеры для самопроверки.

Все курсы «Лицей» записывает вместе с опытными педагогами, экспертами ОГЭ и ЕГЭ и преподавателями рейтинговых школ России. Теперь сервис открывает школьникам возможность учиться и у лучших преподавателей с большим опытом работы в сфере высшего образования. Так, автор курса по обществознанию Марина Рыбакова в 2011 году получила звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации»; с 2013 года — профессор кафедры социологии управления факультета государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова.

«„Лицей” расширяет границы образования и дает возможность детям в любой точке России заниматься с преподавателями лучших вузов: теперь на образовательной онлайн-платформе можно не выходя из дома послушать лекцию преподавателя МГУ и доктора наук, подготовиться по этим материалам к ОГЭ, ЕГЭ или к школьной олимпиаде. Хороший преподаватель — это не просто учитель с опытом и званиями, а педагог, который умеет говорить просто о сложном и способен по-настоящему увлечь детей даже через монитор. На нашей платформе мы собираем именно таких уникальных специалистов», — заметил Кирилл Брылев, директор продуктового офиса «Перспективные цифровые продукты» «Ростелекома».

Образовательная платформа «Лицей» содержит материалы по всем предметам школьной программы, а также предлагает дополнительные развивающие курсы для учеников классов с 1-го по 11-й. Все видеоуроки, конспекты, тренажеры и электронная библиотека знаний доступны как в отдельной подписке, так и в пакетах услуг «Ростелекома».

Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа. МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках, а также в республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,2 млн, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5,7 млн клиентов.