Новый крытый футбольный манеж «Ялкын» появился в Новошешминске

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

В Новошешминске открылся крытый футбольный манеж «Ялкын» — объект обеспечит круглогодичную профессиональную подготовку футболистов разных уровней. Об этом передает Минспорта РТ.

В церемонии приняли участие первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов и глава Новошешминского района Вячеслав Козлов.

Руководитель муниципалитета поблагодарил строителей и вручил благодарственные письма. Спонсорами строительства выступили семьи Тахаутдиновых и Заляевых, во время торжественного открытия манежа они сделали еще один подарок — подарили 1 млн рублей на приобретение формы, спортивного инвентаря и футбольные мячи.

После разрезания красной ленточки гости осмотрели объект и пообщались с воспитанниками.

Строительство футбольных манежей способствует привлечению жителей республики к систематическим занятиям спортом. Это соответствует целям федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».