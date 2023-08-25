Новый кошмар Билла и неудавшийся реванш: как «Трактор» попал в ахиллесову пяту «Ак Барса»

«Ак Барс» уступил «Трактору» в Челябинске, выигрывая по ходу третьего периода – 3:1

Фото: ak-bars.ru

Что происходит с Жафяровым и Свечниковым?

Звездный новичок «Ак Барса» Дамир Жафяров на матч с «Трактором» впервые остался вне состава. Но нельзя сказать, что такое решение со стороны тренерского штаба не напрашивалось. Корреспондент «ТИ-Спорт» пытался узнать у Зинэтулы Билялетдинова, что он думает о голевом «молчании» единственного полевого татарина «Ак Барса» еще на Кубке TANECO. Но тот сначала лишь попытался отшутиться, а при повторном вопросе ответил общими словами:

«Он пришел в другую команду, возможно, требования для него не самые простые. Хотя ничего сложного нет. Что-то ему мешает, пока смотрим. Надеемся, все будет нормально», – рассуждал специалист.

Уже на большой предсезонной пресс-конференции, на вопрос, что происходит с форвардом, Билл отметил, что уже задавал такие вопросы игроку.

«Я с ним разговаривал накануне, задавал такие же вопросы. В каком состоянии он находится, как себя чувствует, комфортно, некомфортно. Все его устраивает, все нормально», – сказал Зинэтула Хайдярович.

Но стоит отдать должное Билялетдинову. Он довольно долгое время терпеливо ставил Дамира в состав и с мастеровитыми партнерами, пробуя в сочетании с Радуловым и Сафоновым, так и с партнерами из ближайшего резерва. И если поначалу все выглядело более, чем оптимистично: в Альметьевске Жафяров забросил уже на 4 минуте встречи, а в следующей игре с «Ладой» выдавал отличные передачи под гол. То дальше результативность Дамира пошла на спад.

«Что-то ему мешает, пока смотрим. Надеемся, все будет нормально», – Билялетдинов о Жафярове Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За весь домашний турнир у Жафярова в «Ак Барсе» 0 шайб и лишь 1 передача. Ни одного полезного действия и в стартовом матче в Челябинске. Так что ротация от Билялетдинова была ожидаемой – форварду нужно перезагрузиться, посмотреть на команду со стороны, переосмыслив свои действия в таком формате игры.

Очень бы хотелось, чтобы Дамир таки сумел побыстрее адаптироваться в новой команде и нашел свое сочетание. Вероятно, тренерскому штабу стоит попробовать нападающего с партнерами третьего звена. Кирилл Семенов и Станислав Галиев в роли таковых вполне могли бы подойти ему стилистически.

Впрочем, номинальный конкурент Жафярова, Евгений Свечников также, прямо скажем, на льду пока не блещет. Ни матч с «Ладой», ни с «Трактором» в актив ему занести нельзя. Свечников уже поиграл в сочетании и с Жафяровым, и с Радуловым, но пока вхолостую. И если в стартовой игре турнира его еще можно было отметить эпизодами, то во вчерашнем матче он буквально превратился в невидимку.

«Они немного разные игроки, – рассуждал на вопрос о сравнении Свечникова с уехавшим в НХЛ Дмитрием Воронковым, главный тренер «Ак Барса». – Пока судить о Евгении рановато. Он очень много пропустил, не тренировался с командой. Вторую неделю работает, ему ещё сложно. Мы постараемся дать ему возможность сыграть три матча в Челябинске, будем смотреть, терпеть, затем определимся», – сказал Билялетдинов.

«Трактор» Гатиятуллина – новый кошмар Билялетдинова в новом сезоне? Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У «Ак Барса» наметился главный конкурент на Востоке

Говоря о вчерашнем поражении «Ак Барса», стоит отметить и соперника. «Трактор» – пожалуй, главная загадка предстоящего сезона. Уникальность челябинского клуба заключается сразу в нескольких факторах. Во-первых, прошлогодний крах команды не стоил наставнику команды Анвару Гатиятуллину места у руля команды, что уже является большой редкостью для КХЛ. Вместо этого руководство клуба решило полностью сменить состав помощников Гатиятуллина, и еще больше усилить состав на новый сезон.

Так, например, одним из последних трансферов для Челябинска стал «барс» Максим Марушев. До этого «Трактор» из-за океана пополнили Виталий Кравцов и Семен Дер-Аргучинцев, а также укрепилась вратарская линия канадцем Заком Фукале, и это только первая волна новобранцев. Не говоря уже о том составе, которым Гатиятуллин распологал и без этого. Здесь Бурдасов, Сошников, Ткачев, Яруллин… Банда для реально больших задач. Финалистами Кубка Гагарина челябинцы становились с менее серьезным составом.

Во-вторых, интереса добавляет и то, как «Трактор» проводит нынешнее межсезонье. Челябинск пусть и не блещет искрометным хоккеем, обыгрывая соперников в основном с минимальными счетами, но эта машина едет катком по соперникам, и очевидно только набирает скорость. На том же Кубке TANECO в Казани уральцы в первом матче не удержали победу над «Ак Барсом», а в финале за счет предельной строгости вырвали у казанцев трофей.

А уже на домашнем турнире за день до матча с Казанью умудрились обыграть «Магнитку» максимально экспериментальным составом с большим количеством молодежи (2:1), что говорит о неплохой прочности резерва. Длинная скамейка нередко становится определяющим фактором в плей-офф.

В составе «Трактора» выступает экс-капитан и воспитанник «Ак Барса» Альберт Яруллин Фото: ak-bars.ru

Все это в совокупности уже дает четкое понимание, кто будет главным конкурентом «Ак Барса» в Восточной конференции на предстоящий сезон. На фоне сдавшего «Авангарда» и неамбициозного «Салавата Юлаева», именно Челябинск имеет все шансы навязать борьбу команде Билялетдинова за первенство на Востоке. А если бы не перекрестный плей-офф предстоящего сезона, то можно было бы смело ставить на финал «Ак Барс» – «Трактор».

«Трактор» снова попал в ахиллесову пяту «Ак Барса» – дисциплина «убивает» казанцев

Чтобы не быть голословными, приведем простые цифры вчерашней игры. Уже в первом периоде команда Анвара Гатиятуллина буквально придушила казанцев и не давала продохнуть все 20 минут до самого перерыва. 16:5 – такой удручающей статистикой по броскам в створ ворот «порадовали» казанцы своих болельщиков в первом периоде. По итогам всего матча картина немногим лучше, 34:20 – в пользу хозяев льда.

По выигранным вбрасываниям «Трактор» тоже полностью переиграл «Ак Барс» – 13:5 в первом периоде. Правда потом казанцы подтянулись и выровняли этот компонент своей игры – 29:29 по итогам всего матча.

Справедливости ради, надо заметить, что после первого провального периода команда Зинэтулы Хайдяровича выправила положение по многим компонентам. Казанцы стали больше блокировать бросков (17:20), совершили меньше потерь (10:5) и больше перехватов (2:6). Вот только есть один маленький нюанс: по удалениям казанцы своих оппонентов тоже превзошли.

Дисциплина – проблема «Ак Барса». С «Трактором» казанцы удалились на 12 минут и упустили победу Фото: ak-bars.ru

12 минут штрафного времени в этом поединке фактически и стоили «барсам» победы, которая была у них практически в кармане при счете 3:1. Челябинск здорово воспользовался тем, что казанские хоккеисты свалились в перманентные удаления, и реализовали свои шансы. Проблему дисциплины мы уже поднимали в итогах Кубка TANECO. Тогда «Ак Барс» также не уходил со льда без дежурных 12 минут штрафа, а с «Локомотивом» добирал и до 20 минут. Судя по всему, работа тренерского штаба над этой проблемой пока плодов не принесла.

«Соперник очень здорово играл: эффективно, достаточно плотно сыграл. У нас возникли проблемы с выходом из зоны, мы не очень довольны своим меньшинством. Оно было у нас неплохим, но сегодня не сработало», – прямо заявил наставник «Ак Барса» после игры с «Трактором».

До старта сезона меньше недели, а удаления и меньшинство подводят казанцев, как и в самом начале подготовки к сезону.

«Трактор» – «Ак Барс» – 4:3 (Б) (0:0, 1:1, 2:2, 1:0). Челябинск, Кубок губернатора Челябинской области

0:1 Шипачев (А. Радулов) – 24:17 (5x4)

1:1 Котляревский (Фатеев, Телегин) – 26:53 (5x5)

1:2 А. Радулов (Сафонов, Свечников) – 40:15 (5x5)

1:3 Яшкин (Галиев, Войнов) – 46:00 (5x4)

2:3 Попов (Хэмилтон, Шабанов) – 48:24 (5x4)

3:3 Кравцов (Бурдасов, Телегин) – 53:29 (5x4)

4:3 Бурдасов – 65:00

Фото на анонсе: ak-bars.ru