Новый корпус татарской гимназии №2 в Казани завершат к 1 сентября

Фото: мэрия Казани

Строительные работы в новом трехэтажном корпусе татарской гимназии №2 в Казани завершатся к началу нового учебного года. Ожидается, что здание, рассчитанное на 270 учащихся, существенно разгрузит основное, сообщили в мэрии столицы РТ.

В новом корпусе разместятся спортивный и тренажерный залы, школа наставничества для студентов, многофункциональная площадка, конференц-зал, 12 учебных кабинетов, музей Шигабутдина Марджани, имя которого носит школа, и Баки Урманче, студия звукозаписи и химическая лаборатория.

Помимо работ в здании, ведется благоустройство территории. Здесь для школьников оборудуют спортплощадку с прыжковой зоной, беговыми дорожками, а также воркаут-зону. Прилегающая территория будет засажена деревьями, кустарниками, также здесь появится газон и новый асфальт.

«Гимназия №2 знаменита тем, что со всего города в школу приезжают наши дети, которые выбирают татарский язык для обучения, — подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин во время посещения площадки. — Здесь замечательный коллектив педагогов, который ежегодно показывает высокие результаты вместе со своими учениками на всероссийских, республиканских олимпиадах, несмотря на то, что обучение ведется на татарском языке».

Он отметил, что за 10 лет в Казани появилось 25 школ, а также девять новых пристроев.