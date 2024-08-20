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Новый корпус гимназии им.Марджани в Казани готов на 87%
Строительство нового корпуса гимназии №2 имени Шигабутдина Марджани в Казани близится к завершению. В настоящее время готовность трехэтажного здания составляет 87%, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.
Корпус возводится в Московском районе города и, как сообщает ГИСУ РТ, будет выполнять функции школы наставничества. Здание рассчитано на 270 школьников. Для них будут открыты спортивный и тренажерный залы, многофункциональная площадка, лаборатория, конференц-зал, студия звукозаписи, 12 учебных кабинетов и музей, посвященный известному татарскому просветителю, в честь которого названа школа, а также художнику Баки Урманче.
Рабочие в настоящее проводят здесь монтаж вентиляции и слаботочной системы, отопления и электрики, водоснабжения и водоотведения, продолжается отделка стен и устройство плитки. На прилегающей территории ведутся благоустройство и установка наружного освещения. Затем здесь разместятся спортплощадка, беговые дорожки, воркаут-зона. Кроме того, вокруг здания установят МАФы, а также высадят липы, можжевельники и ели, устроят газон.
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