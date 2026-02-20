Новый конвейер сборки кабины поколения К5 запустят в этом году на КАМАЗе

КАМАЗ построит и запустит новый конвейер сборки кабины поколения К5, что позволит нарастить выпуск до 60 тыс. единиц в год. Об этом сообщил директор автомобильного завода ПАО «КАМАЗ» Дмитрий Бородинов в интервью газете «Вести КАМАЗа».

«Самый емкий и значимый проект текущего года – строительство и запуск нового конвейера сборки кабины поколения К5. В целях увеличения выпуска продукции необходимо нарастить его мощность. Первая очередь новой ветки конвейера с новым оснащением обеспечит выпуск 35 тыс. кабин в год, второй этап модернизации позволит увеличить темп сборки до 60 тыс. изделий в год», – анонсировал Бородинов.

Он рассказал, что сейчас число моделей грузовиков поколения К5 приближается к 20.

«Работа по освоению выпуска новых моделей поколения К5 продолжится и в этом году. На февраль планируется закладка модели КАМАЗ-53252 – это шасси под рефрижератор, 63934 – шасси под противопожарную технику, 65657 – шасси под бортовые автомобили, нового седельного тягача КАМАЗ-65656», – рассказал директор завода.