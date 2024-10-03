Новый конкурс и конференция пройдут во время «Восточного базара в Казани»

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

В этом году Международный фестиваль национальных культур тюркских и восточных народов «Россия — Восток», известный как «Восточный базар в Казани», претерпел ряд изменений. Какие новинки и мероприятия ожидают гостей и участников, рассказали на рабочем совещании в Полномочном представительстве Татарстана в России. Подробности приводит пресс-служба полпредства.

Мероприятие состоится 20-30 ноября. По словам полномочного представителя РТ в РФ Равиля Ахметшина, международный фестиваль имеет особое предназначение: «Он станет своеобразным культурным продолжением саммита БРИКС».

По словам генерального продюсера проекта Рифата Фаттахова, наряду со ставшими традиционными церемонией открытия, сольными концертами участников и заключительным гала-концертом впервые состоится Международная научно-практическая конференция по вопросам культурного взаимодействия со странами Востока и Азии. Провести ее планируют в Академии наук Татарстана. Также ожидается проведение конкурса молодых исполнителей тюркских и восточных народов. Мероприятие уже вызвало интерес — только из Казахстана для участия в нем поступило 18 заявок. Жюри конкурса возглавит художественный руководитель знаменитого ансамбля «Ялла» Фаррух Закиров — по просьбам слушателей 27 ноября в Казани состоится и сольный концерт группы.

Значительно расширилась и география участников проекта. Традиционно в нем планируют участвовать Китай, Индия, Иран, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан. В этом году к ним присоединятся представители Вьетнама, Египта, Афганистана, Катара и ряда других стран. Артисты из Эфиопии подали заявку, а с представителями Сенегала, Бразилии и ЮАР ведутся переговоры.

Это говорит о том, подчеркнул Рифат Фаттахов, что «Восточный базар в Казани» растет до формата БРИКС+.

«Количество стран, желающих представить свои программы в рамках фестиваля, растет, — заметил он. — Мы уже столкнулись с проблемой нехватки концертных площадок. Надеюсь, что при поддержке Минкультуры РТ мы этот вопрос решим».

Генеральный продюсер проекта уточнил, что в 2024 году участие в фестивале планируют принять представители свыше 50 национальных культур из 30 стран и 20 регионов России.

28 ноября в Казани состоится уникальная программа «Танцы народов Кавказа и Востока». Увидеть ее можно в КСК УНИКС.

Фестиваль «Восточный базар в Казани» проходит при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, МИД России, Министерства культуры РТ, Президентского фонда культурных инициатив.

Церемония открытия фестиваля пройдет 25 ноября в Казанской Ратуше, а заключительный гала-концерт — 30 ноября в КРК «Пирамида».