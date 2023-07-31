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Происшествия 31 июля 2023 08:07

Новый комплекс РЭБ «Сапфир» протестировали военные в зоне СВО

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Новый комплекс РЭБ с беспилотниками различных типов «Сапфир» испытали в зоне спецоперации, сообщает ТАСС.

По данным агентства, комплекс использовали для прикрытия от налета беспилотников частей, которые возводили инженерные сооружения.

Отмечается, что показал себя комплекс очень хорошо.

Напомним, что в июне под Авдеевкой успешно применили новый российский дрон «Овод».

#спецоперация на Украине
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