Новый комплекс РЭБ «Сапфир» протестировали военные в зоне СВО

Новый комплекс РЭБ с беспилотниками различных типов «Сапфир» испытали в зоне спецоперации, сообщает ТАСС.

По данным агентства, комплекс использовали для прикрытия от налета беспилотников частей, которые возводили инженерные сооружения.

Отмечается, что показал себя комплекс очень хорошо.

Напомним, что в июне под Авдеевкой успешно применили новый российский дрон «Овод».