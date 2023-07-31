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Новый комплекс РЭБ «Сапфир» протестировали военные в зоне СВО
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Новый комплекс РЭБ с беспилотниками различных типов «Сапфир» испытали в зоне спецоперации, сообщает ТАСС.
По данным агентства, комплекс использовали для прикрытия от налета беспилотников частей, которые возводили инженерные сооружения.
Отмечается, что показал себя комплекс очень хорошо.
Напомним, что в июне под Авдеевкой успешно применили новый российский дрон «Овод».
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