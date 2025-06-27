Новый комикс на татарском языке презентуют в Национальной библиотеке РТ

Презентация новой книги журналиста и музыканта Радифа Кашапова и его супруги Регины Гаязовой пройдет 28 июня в выставочном зале Национальной библиотеки РТ. Их новый сборник «Мәхәббәт» («Любовь») посвящен четырем татарским семьям.

Героями книги стали издатели, редакторы, журналисты газеты для мусульман России Зухра Акчурина и Исмаил Гаспринский; основатели школы для девочек Фатиха и Сулейман Аитовы, театральные режиссеры Кашифа и Рахим Тумашевы, а также поэт и актриса Хасан Туфан и Луиза Салиаскарова.

О своей работе над комиксом расскажут художницы Юлия Галиакберова и Файруза Латифуллина. Этнограф Дина Гатина-Шафикова проанализирует костюмы на рисунках, а Раиса Хабибуллина, открывшая музей Кашифы Тумашевой в селе Нуринер, расскажет о его состоянии.

Встреча пройдет на татарском языке. Для участия необходима регистрация – она бесплатна и доступна по ссылке.

Первый сборник татарских комиксов Регины Гаязовой и Радифа Кашапова «Казан хикәяләре» («Казанские истории») вышел в 2022 году, второй – «Татар хатын-кызлары» («Татарские женщины») – вышел в 2024. В том же 2024 году был открыт сбор средств на создание следующего комикса. Тогда была установлена планка в 350 тысяч рублей, и в феврале сбор средств был успешно завершен. Предполагаемый тираж татарского комикса – 1000 экземпляров.