Новый клуб и смутные перспективы «Лады», обиды судей и конфуз СКА-Арены. Обзор недели КХЛ

Большая неделя получилась в КХЛ. Тренер действующих чемпионов окончательно ушел в эйфорию, в Петербурге случилось ледовое побоище – бит оказался СКА. А Континентальная лига получит новый клуб в следующем сезоне, что ставит под удар будущее «Лады». Подробнее – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: пресс-служба ХК АКМ

ХК АКМ будет в КХЛ. «Лада» - прощай?

На минувшей неделе в хоккейном инфополе бабахнуло там, откуда не ждали. А точнее оттуда, где КХЛ еще даже не присутствует – в Туле. Там заявили, что местный ХК АКМ все-таки зайдет в следующем сезоне в Лигу, что уже стало неожиданным событием, учитывая, что проблему с вместимостью Ледовой арены там еще не решили.

Но еще большее удивление вызвали слова министра спорта Тульской области Михаила Трунова, который заявил, что АКМ не только заявится в элиту российского хоккея, но и оставит команду в ВХЛ. Это ж какие финансы имеются у генерального спонсора клуба компании «Полипласт», чтобы тянуть две полноценные команды в двух лигах?! И не логичнее ли было бы их направить на одну – в КХЛ – но уже совсем с другими амбициями?

«Мы уже провели ряд крупных совещаний с руководством КХЛ, проанализировали наши возможности в рамках ресурсов нашей ледовой арены. Думаю, у нас все получится в следующем сезоне. Тула всех удивит, потому что у нас нет задачи уйти из «вышки» в КХЛ, у нас стоит задача сохранить все, что есть, и создать дополнительную команду высшего дивизиона. Мы останемся и в «вышке», и в молодежке, а также перейдём в КХЛ», — цитирует Трунова Odds.ru.

Однако, вопрос с ареной АКМ на 3 тысячи мест остается открытым. По регламенту КХЛ должно быть не менее 5500. Да, стадион современный и приятный на вид, но он не соответствует требованиям Континентальной лиги. Правда, у арены есть место для роста – там имеются пустые зоны на центральных трибунах, которые можно достроить. Другой вопрос, успеют ли за оставшиеся полгода? Боссы АКМ, впрочем, ребята амбициозные. Там уже заявили, что имели опыт быстрых реконструкций старых стадионов в области и возведения спортивных объектов в краткие сроки.

«Насчет того, что не успеем, вопрос спорный. У нас есть опыт запуска ледового дворца в Первоуральске, где за два с половиной месяца мы привели объект 1968 года постройки к стандартам ВХЛ. За короткие сроки запустили стадион для хоккея с мячом. То есть опыт определенный имеем — с точки зрения качества и скорости работы. Думаю, что к 1 августа ледовый дворец в Туле будет вмещать 5500 человек. Эти работы ведутся уже сейчас», - заявил председатель совета директоров компании «Полипласт», владелец тульского АКМ Александр Шамсутдинов интервью «СЭ».

И вот тут возникают новые вопросы: насколько теперь жизнеспособна идея сохранить в в КХЛ «Ладу»? Все предпосылки говорят, что именно на замену тольяттинской команде придет АКМ. В Самарской области содержать дорогостоящую команду в КХЛ желанием не горят. А вот упорные слухи, что АКМ может начать выступать в КХЛ именно в Тольятти и будет называться «АКМ-Лада» звучат все настойчивее.

Если слухи подтвердятся, то это будет уже третье исключение «Лады» из КХЛ. И трагедия и комедия.

Разин идет на прямое столкновение с судьями. Это скажется на его карьере

Другой «разрыв мозга» недели произошел в Магнитогорске, где местный главный тренер Андрей Разин, уже давно ставший шоуменом российского хоккея, вновь вывалил «базу» в своем противостоянии с судьями.

История началась после матча с «Салаватом Юлаевым» после которого он то ли в шутку, то ли на полном серьезе заявил, что судей в КХЛ необходимо заменить искусственным интеллектом. На льду же оставить лишь обслуживающую решения ИИ фигуру. В качестве примера он привел теннисные матчи, где есть автоматический определитель, в какую зону попадает мяч после удара.

«Не хочется до такого доходить, показывать, где и что было, но я считаю, что с приходом искусственного интеллекта в судейское дело намного меньше вопросов будет, хочется побыстрее до этого дожить. Будет более справедливо», – сказал главный тренер «Металлурга».

Фото: пресс-служба ХК «Металлург»

Судя по всему, после этих слов в судейском корпусе пришли к консенсусу и коллективно принялись бойкотировать Разина. Об этом стало известно из телеграм-канала специалиста.

«Дорогие судьи! То что вы обиделись на меня за то, что я предложил заменить вас искусственным интеллектом, мне сугубо фиолетово! Демонстративно не поздоровавшись со мной перед вчерашней игрой с «Трактором», вы лишний раз показываете своё пренебрежительное отношение к тренерам команды. Вы профессионалы или обидчивые девочки? То, что вы не состоялись, как хоккеисты — это ваша вина, а не тренеров. (Тренироваться надо было лучше!) Сейчас вы выбрали профессию судьи, так судите, и ведите себя как люди, обслуживающие игру, а не как боги, решающие, кому в рай, а кому в ад!», – написал наставник «Металлурга».

Нет, нам, журналистам, грех жаловаться на эти периодические выпады Андрея Разина в сторону судей, тем более, что в его словах есть зерно истины. И такая реакция судей лишь подтверждает, что те нервничают неспроста – боятся за свои рабочие места, а Разин подталкивает к переменам, которые потенциально лишит их работы.

Однако порой эпатажность Разина и его прямолинейность идут в разрез с нормами поведения для профессиональных тренеров на таком уровне. Все-таки, одно дело – указать на ошибки, а другое – выдавать предположение о неудавшихся карьерах хоккеистов за факт. Вообще, история может серьезно сказаться на карьере Разина.

В футболе Леонид Слуцкий уже однажды поскользнулся на этой почве, поссорившись со всеми российскими судьями. И это стоило ему недобранных очков во главе «Рубина» и увольнения. Вряд ли судьи будут симпатизировать «Металлургу», пока его возглавляет нынешний наставник. И это мягко сказано.

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» разнес СКА, а питерская арена опозорилась

Пожалуй, самым ярким матчем минувшей недели стало избиение «Ак Барсом» питерского СКА во главе с Романом Ротенбергом.

В первом периоде казанцы буквально расщепили оборону СКА на атомы своими быстрыми атаками. В моменте даже могло показаться, что питерские хоккеисты пропускают подозрительно легкие шайбы, не оказывая никакого сопротивления казанским нападающим. В сети появились конспирологические теории, что команда попросту устала от своего говорливого наставника, и делает все, чтобы получить другого специалиста.

Хозяев не взбодрили ни замена вратаря Артемия Плешкова при 0:3, ни последующий гол Валентина Зыкова. «Ак Барс» и СКА выглядели командами из абсолютно разных лиги. 6:1 на табло уже после первого периода стали реальным шоком не только для хоккейного Санкт-Петербурга, но и для всей России. Так команду Романа Ротенберга в нынешнем сезоне еще никто не унижал. Во втором и третьем периоде, правда, игра выровнялась. Питерцы стали строже в обороне, но в итоге игра завершалась с неприличными 3:8.

Фото: личный архив

Правда, игру серьезно подпортила история с задержанием отца 10-летнего мальчика Ромы, бросившего кепку на лед после хет-трика Артема Галимова. Ничего подобного не происходит ни на казанском, ни на уфимском стадионах. И только на супер-гипер-современной распиаренной «СКА-Арене» людей «кошмарят» за то, что разрешено регламентом лиги. Благо, СКА и «Ак Барс» постфактум разрулили ситуацию – первые предложили атрибутику и билеты на любой свой матч. А «Ак Барс» выкатил видеообращение Галимова, который поддержал мальчика и его отца.

Фото на анонсе материала: hclada.ru