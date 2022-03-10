Новый клип ВИА «Волга-Волга» за сутки набрал более 100 тыс. просмотров на YouTube

фото: пресс-служба ВИА «Волга-Волга»

Накануне Международного женского дня ВИА «Волга-Волга» представил новый клип на песню «Девчачий танец». За сутки ролик набрал более 100 тыс. просмотров на YouTube. Пользователей покорила атмосфера 70-х годов XX века, которую удалось передать музыкантам.

Съемки видео проходили в начале февраля в культурно-досуговом комплексе имени Ленина в Казани. А премьера состоялась сразу после праздничного онлайн-концерта в честь Международного женского дня.

Фото: пресс-служба ВИА «Волга-Волга»

«Мы снимались в клипе в образе музыкантов ВИА 70-х. Специально были подобраны костюмы, грим, парики и усы. Место выбрали тоже с историей. Все для того, чтобы передать атмосферу эпохи», — рассказал художественный руководитель и солист группы Антон Салакаев.

Песня «Девчачий танец» была написана в прошлом году. Сингл выпустили на Moroz Records. Помимо самих участников ВИА в нем снялась татарстанская певица Лэйна, исполнившая роль таинственной незнакомки. Снимал и монтировал клип казанский оператор Роман Ишкинин.

Фото: пресс-служба ВИА «Волга-Волга»

Пользователи YouTube оценили клип музыкантов: «Атмосфера клипа просто класс! А чего стоят наряды в стиле советских групп! Однозначно лайк!», «Легкая, весенняя песенка!», «В гриме вас и не узнать!», «Душевно получилось!».

«Сейчас очень сложно что-то прогнозировать, но мы стараемся идти по плану, намеченному на этот год, в котором „Волга-Волга“ отмечает свое 25-летие. Пока, к счастью, удается выполнять все обещанное поклонникам группы», — отметил Салакаев.

Фото: пресс-служба ВИА «Волга-Волга»

Он также анонсировал новый клип — на песню «Журавлики», записанную вместе с Евгением Маргулисом и Борисом Плотниковым. Планируется, что его съемка состоится уже в ближайшие дни.

В планах на юбилейный год — выпуск синглов, музыкальный фестиваль, теплоходный тур, выступления в городах России и большой гала-концерт в Казани.