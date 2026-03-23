Новый «китаец» или подержанный «европеец» – что лучше? Мнение автоэксперта

При выборе машины разумнее рассмотреть покупку новых моделей китайских брендов, чем приобретать подержанные автомобили европейского или японского производства. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал член Общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса России Игорь Моржаретто.

«Что касается подержанных автомобилей – это всегда кот в мешке. Подержанный автомобиль, с моей точки зрения, купить можно, но вы в любом случае играете в лотерею. Потому что непонятно, что с ним было в прошлой жизни. Можно сколько угодно документов поднять, но все равно нарваться на авто, которое внешне выглядит прилично, но прошло 500 тыс. километров в такси», – сказал автоэксперт.

Моржаретто также подчеркнул, что в случае выбора подержанного транспорта предпочтительнее приобретать его у людей, которым можно доверять, – знакомых, друзей или родственников. Он добавил, что зачастую невозможно достоверно выяснить, в каких условиях использовался автомобиль и попадал ли он в серьезные ДТП. Именно поэтому, по его мнению, оптимальным вариантом остается покупка нового автомобиля.