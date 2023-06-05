Новый карстовый провал образовался в Верхнем Услоне

Глубокий провал образовался на одном из популярных среди местных жителей прогулочных мест, горе Соколка в Верхнеуслонском районе, сообщает редакция «Волжская новь».

Сообщение о провале на Соколке поступило на телефон доверия МЧС РФ по РТ от жителя района, обеспокоенного тем фактом, что рядом с опасным местом гуляют дети, он попросил принять меры для того, чтобы обезопасить жителей от несчастных случаев.

Информация была передана руководству района, а после – проведено совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На данный момент место провала огорожено сигнальной лентой.

Такое явление здесь происходит не в первый раз. Но в данном случае новый провал намного глубже, чем уже имеющийся. По оценке свидетелей его глубина составляет около 10 метров.

Некоторые жители опасаются повторения трагедии, случившейся 6 лет назад: тогда в образовавшуюся яму рухнул мотоцикл с водителем и пассажиром. Пострадавшим была оказана оперативная помощь, была вызвана бригада альпинистов. Но, к сожалению, 67-летний водитель скончался. С того времени провал увеличился в размере.

И вот теперь с появлением второго провала, актуальным стал вопрос о проведении здесь геолого-разведывательных работ для анализа ситуации и определения риска новых обрушений.