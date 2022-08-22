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Ру Тат
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Казань
22 августа 2022  11:07

В автобусах Казани появятся аудиогид и плакаты с мемами на татарском и русском языках

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В День города 30 августа сразу на четырех автобусных маршрутах Казани запустят новый историко-культурный аудиогид, который познакомит пассажиров с историческими фактами названий улиц, уникальными местами, городскими легендами и ландшафтом города. Об этом на деловом понедельнике сообщила замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

«В рамках празднования Дня города и Дня республики 30 августа мэрия столицы запускает проект "Юллар. Казан", который включает в себя увлекательный историко-культурный аудиогид об истории города на татарском и русском языках и соответствующее оформление автобусов», – отметила Сагитова.

В проекте задействуют автобусы маршрутов №2, №6, №90 и №91 – они имеют наиболее протяженные маршруты, которые охватывают разные части города. Помимо аудигоида в них разместят креативные плакаты на русском и татарском языках с изображениями мемов, инфографикой про Татарстан. На каждом из маршрутов будут оформлены три автобуса. 
 

#Деловой понедельник #гузель сагитова #день города казани
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