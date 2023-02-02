Новый инклюзивный центр для детей с ОВЗ появится на ул.Ипподромной в Казани

фото: пресс-служба мэрии Казани

В этом в году в Казани планируется открытие инклюзивного центра для детей с ОВЗ. Здание, включающее учебно-тренировочную квартиру, спортивный и актовый залы, расположится в доме №18 по ул.Ипподромной. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Место для будущего центра выбиралось с учетом транспортной доступности, а его внутреннее наполнение — с учетом запросов родителей особенных детей.

Как рассказал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов, подобные объекты востребованы в городе. К примеру, адаптированные спортзалы расположены в клубе «Талантика», спортшколе «Ак Буре и на территории мечети «Ярдэм». Двухэтажный спортзал по ул. Ипподромной смогут посещать до 500 человек в день, в том числе паралимпийцы. Тренировки будут проходить по 15 видам спорта.

Еще одно направление работы центра — профориентация детей. Ожидается, что здесь будут проводиться занятия по кулинарии, типографии и прикладному искусству.

Салихов отметил, что проект учебно-тренировочной квартиры будет реализовываться на примере Советского района, где уже действует подобный объект.

На сегодня в Вахитовском и Приволжском районах Казани проживают более 2,8 тыс. детей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Для них в районах работают несколько досуговых центров.