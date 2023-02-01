«Новый импульс к развитию»: в Альметьевске стартует проект «Движение первых»

В Альметьевске начинается реализация республиканского проекта Всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Филиал будет предварительно базироваться в Молодежном центре, а позже у движения появится свой собственный дом. Появление филиала в нефтеграде во время прямого эфира анонсировал глава района Тимур Нагуманов.

«Хорошая новость для наших школьников и молодежи. Всероссийское движение появится в каждом районе Татарстана. Будет создана общественная структура в виде муниципального штаба движения, где будут работать кураторы, ответственные за поддержку деятельности клубов на местах», — отметил градоначальник.

Главной задачей «Движения Первых» он назвал помощь молодым людям в формировании своей системы ценностей, обретение окружения в виде сообщества интересных сверстников и наставников, получение полезной информации для своего личностного роста.

Недавно в Альметьевске побывал помощник Президента РТ Тимур Сулейманов, который возглавляет республиканское отделение Всероссийского движения детей и молодежи.

«По сути это была его первая поездка в районы и встреча с молодыми активистами и педагогами, где они наметили дальнейший план действий. „Движение Первых“ — это большой проект. Новый шанс, окно возможностей, реализация самых амбициозных идей, новый импульс к развитию», — подчеркнул глава района.