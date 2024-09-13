Новый губернатор Самарской области вступил в должность

В пятницу, 13 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вступил в должность. В торжественной церемонии поучаствовали полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернаторы Саратовской области Роман Бусаргин и Ульяновской области Алексей Русских, руководители министерств и ведомств, депутаты Госдумы и областного парламента, главы городов и районов, представители крупных предприятий региона, общественных и религиозных организаций и объединений.

Как сообщает пресс-служба Комарова, Председатель Избиркома Самарской области Вадим Михеев вручил Федорищеву удостоверение губернатора. Далее новый руководитель области принес присягу на верность народу, Конституции РФ и Уставу области.

Комаров, выступая на церемонии, назвал Самарскую область одним из флагманов научно-технологического развития в округе и в стране в целом. По доле инновационной продукции в общем объёме выпуска область входит в топ-10 российских регионов, подчеркнул он.

Также Комаров добавил, что новому губернатору предстоит достигнуть национальных целей, которые определил Президент РФ Владимир Путиным, причем данная задача – основной ориентир. Спикер также отметил, что первая из этих целей – укрепить здоровье и повысить благополучие людей, поддерживать семей.

Также следует развивать системы соцсопровождения и поддерживать защитников Отечества: помогать им трудоустроиться после службы, в том числе в рамках президентской программы «Время героев» и региональной программы «Школа героев Самарской области».

«Хорошо, что Вячеслав Андреевич определяет прямой контакт с людьми главным в своей работе», – заявил Комаров.

Новый губернатор, в свою очередь, поблагодарил жителей Самарской области и Путина за оказанное доверие. Он отметил, что у Самарской области есть все возможности, чтобы стать ключевой точкой роста экономики в ПФО и опорным регионом страны.

После церемонии Федорищев рассказал Комарову про цели, задачи и планы реализации Программы развития Самарской области на 2024-2029 годы. В Программе семь направлений: «Народосбережение, рост благосостояния семей», «Самореализация каждого жителя в родном регионе», «Комфортна и безопасная среда для жизни», «Развитие бизнеса, наука и технологическое лидерство», «Цифровая трансформация, эффективное управление», «Экологическое благополучие», «Индустрия гостеприимства, развитие туризма». Причем, по словам губернатора, эту программу составили при активном участии жителей Самарской области.