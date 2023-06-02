Новый гостиничный комплекс в Болгаре планируется сдать летом 2024 года

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Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев посетил Болгар и провел выездное совещание на строительной площадке нового гостиничного комплекса. Об этом сообщается на сайте Правительства РТ.

Решение о возведении новой гостиницы было принято Раисом РТ Рустамом Миннихановым в начале этого года в связи с увеличением числа посетителей Болгарского историко-археологического комплекса. Нехватка гостиничных номеров трехзвездочного уровня сильно ощущалась в последние годы. В 2022-м Болгар посетили 830 тыс. туристов и паломников, с начала 2023-го заповедник принял уже более 155 тыс. гостей.

Новый трехэтажный комплекс будет располагаться за пределами границы исторической части древнего городища Болгара, за Музеем хлеба. Строительство стартовало в конце апреля. Совещание, начавшееся около строительного котлована, продолжилось в «Фестивально-событийном комплексе», в котором за 2023 год полностью обновили тент здания.

В ходе совещания первый заместитель гендиректора ГУП «Татинвестгражданпроект» Хайдар Хасьянов представил проект нового объекта. В нем будет 185 номеров, рассчитанных на 300 чел. Также предусмотрены конференц-зал, игровой зал для детей, ресторан.

Инвестор Родион Казмалы рассказал о ходе строительства. По его словам, гостиничный комплекс планируется сдать к лету 2024 года.

После совещания Минтимер Шаймиев посетил обновленный палаточный лагерь на территории Болгарского историко-археологического комплекса.