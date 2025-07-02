Новый ГОСТ задает стандарты для школьной формы с акцентом на консерватизм и безопасность

В России впервые официально введен ГОСТ, регулирующий школьную форму. Росстандарт опубликовал документ, устанавливающий технические и эстетические требования к одежде для школьников.

Новый стандарт предписывает, чтобы форма была светской и аккуратной, без элементов, связанных с асоциальными молодежными объединениями, и символики, пропагандирующей противоправные действия. Рекомендуемый стиль – консервативный и деловой.

Планировалось ввести стандарт с 1 июля 2025 года, но дату перенесли на 3 сентября по просьбам производителей. При этом ГОСТ носит рекомендательный характер и не обязывает к обязательному применению, отмечает газета «Коммерсантъ».

Двенадцатистраничный документ под названием «ГОСТ Р 71582–2024» был разработан в 2024 году совместно с Инновационным научно-производственным центром текстильной и легкой промышленности и Роскачеством. Он распространяется на школьную одежду из тканей и трикотажных полотен, предназначенную для обучающихся всех уровней общего образования. Стандарт регламентирует как повседневную, так и праздничную форму, которая может дополняться светлой рубашкой, галстуком, головным убором и другими аксессуарами по решению учебного заведения.

В список обязательных элементов школьной одежды вошли 12 видов изделий, среди которых – брюки, юбки, джемперы, кардиганы и шорты. ГОСТ подчеркивает, что одежда не должна содержать признаки, ассоциирующиеся с асоциальными молодежными группами, или демонстрировать символику, которая может стимулировать противоправное поведение. Конкретных примеров в документе не приводится, однако данное условие было предложено Министерством образования и науки РФ (требование содержалось в ведомственном письме 2013 года). В то же время допускается использование нашивок и фурнитуры с символикой, а наличие государственной и патриотической атрибутики и вовсе приветствуется.

Документ рекомендует выбирать для пошива строгие, сдержанные фасоны и материалы, отражающие классический деловой стиль. Помимо эстетики, ГОСТ включает и практические требования: фурнитура не должна иметь острых углов, ткани должны обладать достаточной воздухопроницаемостью и гигроскопичностью, а также устойчивостью к износу и деформации. Стандарт не распространяется на спортивную одежду и обувь.

Создание документа началось в 2022 году. До этого действовал предварительный стандарт с ограниченным сроком, который не полностью учитывал особенности длительного ношения школьной формы. Новый ГОСТ является добровольным: производители обязаны соблюдать его только при добровольном подтверждении соответствия. По мнению экспертов Роскачества, стандарт поможет покупателям лучше ориентироваться в качестве товаров, а производителям – выделяться на рынке и повышать доверие потребителей.

Ношение школьной формы не является обязательным по закону, однако сами учебные заведения вправе устанавливать собственные требования к одежде учащихся в локальных актах. Новый ГОСТ вступит в силу с 3 сентября 2025 года, но применять его можно и ранее – с момента публикации.