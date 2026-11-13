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Общество 13 ноября 2026 22:21

Новый ГОСТ на русскую кухню остался без бутербродов

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Новый ГОСТ на русскую кухню, принятый 11 ноября, в финальной версии оказался без бутербродов. Согласно проекту стандарта, бутерброды с различными начинками в ГОСТ входили.

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что в России приняли новый ГОСТ на русскую кухню, который включает технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд.

Список будет регулярно пересматриваться и обновляться. ГОСТ содержит описание каждого блюда, список основных и дополнительных ингредиентов, возможные разновидности блюда, способ подачи и технологические особенности. Документ предназначен для применения в сфере индустрии питания.

#гост #национальная кухня
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