Новый Госсовет, путинозависимость в США и цифровая неделя в Казани: обзор событий недели

Главным событием недели в республике стали воскресные выборы в Государственный Совет Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Триумфаторы и лузеры нового парламента: в Татарстане прошли выборы в Госсовет республики

Главным событием недели в республике стали воскресные выборы в Государственный Совет Татарстана VII созыва. «Единая Россия» одержала на них убедительную победу: за эту партию отдали голоса 76,75% татарстанцев. Так что именно единороссов можно считать триумфаторами выборов. Предвыборная работа «Единой России» в Татарстане получилась не то что на голову выше, чем у других партий, – это просто совершенно иной уровень. Такая работа партии привлекает сторонников, ряды которых в республике насчитывают 127 тысяч человек.

Что касается победителей по одномандатным округам, то из 49 мандатов 28 достались депутатам прошлого созыва Госсовета (по партийным спискам таковых 33). В одном из одномандатных округов выборы были перенесены в связи с тем, что в списке зарегистрированных кандидатов остался только один.

Таким образом, депутатов-новичков в Госсовете – 38 из 99-ти. Можно с уверенностью говорить о том, что нынешний состав парламента изменился радикально. И повлияла на это именно партия «Единая Россия», которая кардинально обновила свой состав кандидатов перед голосованием.

По результатам голосования по партспискам «Единая Россия» получила 44 места из 50. Еще шесть достанутся партии КПРФ, которая по итогам выборов набрала 10,54%.

Что касается победителей по одномандатным округам, то из 49 мандатов 28 достались депутатам прошлого созыва Госсовета Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер. ЛДПР набрала 4,41%, «Новые люди» – 4,21%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 3,27%. Но представители этих партий признали выборы справедливыми, а их результаты – хорошими для своих партий.

По итогам голосования сложилось такое распределение по мандатам в новом Госсовете:

- «Единая Россия» — 87;

- КПРФ — 6;

- ЛДПР — 2;

- «Новые люди» — 2;

- «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 1;

- самовыдвиженец Эдуард Шарафиев — 1.

Стоит отметить, что голосование прошло при высокой явке избирателей и интерес к ним оказался выше, чем пять лет назад. В этом году проголосовали 71,63% избирателей, в 2019-м – 70,08%.

Помимо уверенного и безоговорочного доминирования в новом парламенте «Единой России», хотелось бы отметить ряд интересных моментов:

- относительный успех «Новых людей», получивших в парламенте два места. Это неплохо для партии, которая существует всего четыре года на российском политическом поле;

- ЛДПР также получила два мандата при том, что ранее ее позиции в республике были слабыми из-за некорректных высказываний о Татарстане ее лидера, покойного ныне Владимира Жириновского. В настоящее время партия проделала «работу над ошибками», что способствовало ее проникновению в Госсовет РТ;

- слабый результат КПРФ – эта партия не выиграла ни одного мандата в территориальных округах, предпочтя пройти в парламент «по легкой дорожке» – через голосование по спискам. Возможно, дело в дефиците ярких личностей, способных навязать борьбу на местах. Серьезный минус для массовой партии, да еще с такими историческими традициями тесной работы с избирателями;

- стагнация-угасание партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Татарстане - всего одно место в парламенте.

Впереди первое заседание нового состава Госсовета РТ. Оно пройдет 20 сентября и будет посвящено организационным вопросам – избранию председателя, его заместителей, формированию комитетов. Будем с большим интересом наблюдать за распределением портфелей в парламенте Татарстана.

Стоп-кадр трансляции

Одержимые Путиным: в США состоялись теледебаты кандидатов в президенты Америки Трампа и Харрис

Событие недели в мировой повестке — на площадке телеканала ABC прошли первые дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Общее мнение таково, что они завершились вничью и стороны не допустили грубых ошибок. Сторонники Харрис считают, что победила она. Трамп заявил, что выступил хорошо и не уверен, что хочет проводить еще один раунд.

Дебаты удивили какой-то болезненной фиксацией обоих кандидатов на личности Владимира Путина. Его вспоминали по поводу и без, причем в разных контекстах. Трамп дал понять, что с Харрис у руля страны Кремлю будет проще совладать с Вашингтоном, намекая на слабость действующего вице-президента США как политика.

«Путин поддержал ее на прошлой неделе, сказал, что надеется на ее победу. И я думаю, он сделал это всерьез», — резюмировал кандидат от Республиканской партии.

Харрис, в свою очередь, заявила, что Украина уже проиграла бы, будь ее оппонент действующим президентом США. В этом случае «Путин сидел бы уже в Киеве». И вообще, съел бы Трампа за ланчем.

В принципе, теледебаты были очень любопытны как действо, но действо было без особого содержания. Кто бы ни выиграл выборы 4 ноября, политика США по отношению к России существенно не изменится. Например, Трамп может очень много говорить о стремлении завершить конфликт в Восточной Европе, но когда дошло до дела, он фактически поддержал выделение Украине пакета помощи (прежде всего военного характера) на $60,8 млрд.

На самом деле, президенты в США решают далеко не все. Как мудро заметил Владимир Путин 5 июня: России все равно, кто победит на выборах президента в США — она будет работать с любым избранным главой государства.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

От роботов до цифровизации госуслуг: с большим размахом прошла Kazan Digital Week-2024

Главным событием года для информационной отрасли республики и всей страны является форум Kazan Digital Week. Традиционно в начале учебного года в Казани собираются представители регионов, которые отвечают за цифровизацию, крупнейших IT-компаний и федеральных ведомств. Сам форум получил федеральный статус год назад и уже стал знаковым и масштабным мероприятием, где встречаются бизнес, наука и государство для выработки тех или иных решений в области цифровизации.

При этом «мероприятие набирает федеральный оборот – из года в год количество федеральных компаний и участников из органов федеральной власти растет», – отметил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин на брифинге по подготовке и проведению форума.

В этот раз для участия в форуме зарегистрировались свыше 7 тыс. человек, а всего на мероприятии было более 25 тыс. участников с учетом тех, кто присоединился к нему в онлайн-формате. Среди гостей форума были представители 112 стран ближнего и дальнего зарубежья. Так что это событие можно называть не только федеральным, но и в полной мере международным.

На связанной с форумом выставке на 4 тыс. квадратных метров разместился 141 выставочный стенд, еще 9 экспонатов были представлены в галерее. Также была организована и уличная площадка.

Один из самых масштабных экспонатов – макет установки для определения утечек газа в трубопроводах из космоса. Аппарат собран полностью из отечественных материалов и может быть запущен с космодрома «Байконур» в 2027-2028 годах. Пермский край показал робота-андроида, который разговаривал с гостями мероприятия, пел им песни и рассказывал о форуме и о себе. Помимо этого, на выставке презентовали цифровые продукты из сферы здравоохранения, сельского хозяйства, беспилотного транспорта и, конечно же, решения с использованием искусственного интеллекта.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поприветствовал участников видеообращением Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Премьер-министр России Михаил Мишустин поприветствовал участников видеообращением. Он напомнил, что Президент России Владимир Путин поручил укрепить технологический суверенитет страны. Мишустин обозначил вызовы, которые стоят перед IT-отраслью страны. Первый — к 2030 году во всех областях экономики и социальной сферы должны появиться цифровые платформы, которые бы сделали сервисы более удобными для граждан и бизнеса, вывели бы работу предприятий на более высокий уровень.

Второй вызов — включение технологий искусственного интеллекта в повседневную жизнь россиян. Например, в сервисы, которые оказывают услуги в сферах здравоохранения, образования, экологии, безопасности городской среды. ИИ может помочь и в том, чтобы граждане получали госуслуги проактивно или в режиме диалога.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев в рамках своего выступления на форуме заявил, что Россия будет строить свою низкоорбитальную группировку спутников для обеспечения доступа в интернет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев в рамках своего выступления на форуме заявил, что Россия будет строить свою низкоорбитальную группировку спутников для обеспечения доступа в интернет. Он назвал эту задачу сверхсложной и амбициозной, но процесс идет, и достаточно быстро. Все населенные пункты России с населением от 100 человек должны быть обеспечены мобильным интернетом и мобильной связью к 2030 году.

Раис РТ Рустам Минниханов заявил, что республика — один из лидеров цифровой трансформации в стране. Татарстан стал первым в России регионом, где все государственные и муниципальные услуги доступны в электронном виде. Теперь в Татарстане ставят новую амбициозную задачу: предоставление услуг в электронном виде без посещения организаций и МФЦ. В республике хотят, чтобы меры поддержки или услуги оказывались проактивно, то есть автоматически.

IT-индустрия в республике развивается бурными темпами - здесь 3,3 тыс. IT-компаний, в которых занято свыше 42 тыс. человек. За последние пять лет их годовая выручка выросла более чем в два раза и достигла 177 млрд рублей по итогам прошлого года. Татарстан находится на первом месте в стране по объему инвестиций в основной капитал IT-компаний и на третьем — по темпам роста IT-отрасли.

Такой масштабный форум, как Kazan Digital Week, — это уникальная возможность для экономики и IT-индустрии Татарстана представить свои решения для всей России. А значит, такой форум придаст еще больший импульс развитию IT-индустрии в республике.

Раис Татарстана прилетел в Астану для участия в открытии Всемирных игр кочевников Фото: пресс-служба Раиса РТ

В гости к кочевникам: Раис Татарстана посетил Астану с дипломатической миссией

Дипломатическое событие недели для республики: проголосовав на выборах депутатов Госсовета РТ, Раис Татарстана сразу же отправился в Астану для участия в открытии Всемирных игр кочевников, на которое собрались почти все лидеры Центральной Азии.

Перед началом церемонии Раиса Татарстана в своей резиденции Акорда принял Президент Казахстана. Как сообщает пресс-служба Раиса РТ, в ходе этой встречи лидер Татарстана поздравил Касым-Жомарта Токаева с началом Игр, которые, по его словам, «вносят неоценимый вклад в возрождение и сохранение культуры кочевых цивилизаций», а также поблагодарил за создание условий для укрепления сотрудничества в рамках российско-казахстанских отношений.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев заверил, что все проекты, уже реализуемые с Татарстаном, идут по плану. «Рад вас приветствовать. Несмотря на вашу занятость подготовкой к саммиту БРИКС, вы сегодня с нами. Все наши совместные проекты реализуются по плану и находятся под моим личным контролем», – отметил он.

Пятые по счету Игры прошли под девизом «Встреча в Великой степи» и завершились накануне. В них участвовали более 2,5 тыс. спортсменов из 89 стран. Призовой фонд соревнований составил 253 миллиона тенге (47 млн рублей).

В соревновательной программе был заявлен 21 вид спорта, среди которых скачки, национальные виды борьбы, единоборства, стрельба из традиционного лука, традиционные интеллектуальные игры, национальные виды охоты с птицами, народные игры, а также показательные выступления.

Пятые по счету Игры прошли под девизом «Встреча в Великой степи» Фото: пресс-служба Раиса РТ

Впервые Всемирные игры кочевников были проведены в Кыргызстане в 2014 году. В их основу легли народные игры кочевых народов Центральной Азии. Трижды Игры проходили в киргизском городе Чолпон-Ата, в 2020 году они были отменены из-за пандемии коронавируса, а в 2022-м возобновились в турецком Изнике.

Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия Игр в качестве почетного гостя. Кроме того, почетными гостями церемонии стали Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, национальный лидер туркменского народа — глава Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и другие. Объявление об их присутствии стадион встретил аплодисментами.

На церемонии открытия выступил и Государственный ансамбль песни и танца РТ. Об этом в своем телеграм-канале написал Раис Татарстана.

Приглашение Рустама Минниханова в качестве почетного гостя Игр кочевников, а также его прием Президентом Казахстана и общение с другими высокими гостями Игр - все это говорит об очень высоком статусе Татарстана в тюркском мире, о его признании важной частью этого мира. Дополнительно повышает этот статус грядущее важнейшее событие для России – казанский саммит стран БРИКС, на который съедутся многие лидеры ведущих мировых держав. Так что Татарстан в настоящее время — это весьма заметная величина в исламском и тюркском мирах, влиятельная и уважаемая величина.

Татарстан вышел в лидеры по набору на контрактную службу среди российских регионов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Не только с деньгами: Татарстан вышел в лидеры по набору на контрактную службу

Событие недели в патриотическом поле - Татарстан вышел в лидеры по набору на контрактную службу среди российских регионов. Благодаря беспрецедентной поддержке властей РТ поток желающих постоянно растет.

Интересен тот факт, что помимо татарстанцев, контракты в республике заключают россияне из многих других регионов, даже из тех, где есть повышенные выплаты. При этом жителям других регионов и иностранным гражданам оплачивают проезд и проживание на время оформления.

Оформление контракта занимает не больше одного дня, так как в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске с прошлого года действуют Центры оформления на контрактную службу.

В них каждому желающему помогут оформить документы, пройти медицинское обследование, узнать свою категорию годности к службе и получить все положенные льготы и выплаты. Все это в Центре оформления на контрактную службу делают менее чем за сутки. Иностранцам и их семьям помогут получить гражданство Российской Федерации и ИНН.

Помимо быстрого оформления документов, немаловажной частью мотивации для кандидатов, которые заключают контракт с Минобороны России в Татарстане, является выплата в 2 миллиона рублей. Она одна из самых высоких в стране. Беспрецедентная мера поддержки связана с желанием поддержать бойцов СВО и их семьи.

Сумма, которую получат контрактники, складывается из следующих выплат:

- от Татарстана – 1,3 млн рублей;

- от Минобороны РФ – 400 тыс. рублей;

- от муниципалитетов РТ – до 300 тыс. рублей.

В зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

У заключающего контракт в Татарстане есть возможность выбрать воинскую часть и специальность. После подписания контракта бойцы сразу же получают единовременную выплату, обмундирование и весь комплект необходимых вещей и медикаментов.

Перед отправкой в зону СВО военнослужащие проходят боевое слаживание Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Перед отправкой в зону СВО военнослужащие проходят боевое слаживание. Обучение проходит на специальных полигонах в Татарстане и Самарской области.

«Решением Правительства Татарстана было установлено дополнительное пятидневное обучение для кандидатов на контрактную службу. Оно проводится на базе ДОСААФ РТ. Все инструкторы на обучении – участники СВО. Живут кандидаты в палатках. На занятиях их учат тактике, передвижению на поле боя, медицине и стрельбе. Кандидатов учат ставить и снимать растяжки, показывают, как выглядят мины и кассетные боеприпасы», – рассказал глава Центра по отбору на контрактную службу «Батыр» Владислав Кузнецов.

Обучение проходит в первые пять дней после подписания контракта и исключительно по желанию кандидата.

Но и в зоне СВО военнослужащие из Татарстана не остаются без внимания и обеспечиваются всем необходимым. Еженедельно из республики на передовую отправляются конвои, которые везут бойцам продукты, письма родных, транспорт, маскировочные сети, рации и другие необходимые вещи по их запросам. Семьи бойцов берутся под опеку властей республики.

Мы видим, что именно комплексный подход к заключению контракта выделяет Татарстан. Не только большими денежными выплатами, но и обмундированием, обучением и слаживанием, включая дополнительное в ДОСААФ Татарстана, отсутствием бюрократической волокиты и помощью в оформлении документов, решением бытовых вопросов для кандидатов в контрактники, поддержкой от республики бойцов на передовой и членов их семей — вот чем привлекателен наш регион для заключения контракта. Такая комплексность и продуманный подход привлекают кандидатов в контрактники намного больше, чем просто денежные выплаты. Не все измеряется только деньгами, важна и забота, а в Татарстане заботиться о людях умеют.