«Новый год в новом жилье»: в Казани планируют ввести 5 домов по соципотеке к концу года

В Казани подведены итоги реализации федеральных и республиканских жилищных программ. В 2025 году 520 семей смогли улучшить свои жилищные условия. Как сообщил начальник Управления жилищной политики Василий Лысачкин, большую часть получателей составляют участники программы социальной ипотеки – поддержку получили 496 семей.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул значимость этих мер.

«Жилищные госпрограммы – важнейший инструмент поддержки нуждающихся людей, это выполнение социальных функций. Понятно, что в зависимости от возможности бюджета – федерального и республиканского – программы финансируются, тем не менее 520 семей получили сертификаты, субсидии, соципотеку, и улучшили свои жилищные условия. Надеемся, что до конца года еще пять соципотечных дома будут введены в эксплуатацию, и люди встретят новый год в новом жилье», – отметил мэр.

Социальная ипотека остается наиболее востребованной: среди тех, кто улучшил условия, 15 семей – семьи участников СВО. В этом году заселены три новых соципотечных дома в Салават Купере и микрорайоне «Гаилә». Ожидают распределения жилья еще 1514 семей.

По федеральным программам квартиры предоставили ветеранам боевых действий, людям с инвалидностью, вдовам участников Великой Отечественной войны и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Отдельное направление – поддержка молодых и многодетных семей. Десять молодых семей получили выплаты на покупку жилья, одна многодетная семья – жилищный сертификат.

Чтобы принять участие в программах, необходимы регистрация в Казани, статус нуждающегося и соответствие финансовым требованиям для ипотечных проектов. Документы принимаются через портал госуслуг РТ, МФЦ и районные администрации.