Новый год Лошади в искусстве: в Казани представят выставку «Кони в яблоках»
В Казани откроется республиканская выставка «Кони в яблоках», приуроченная к наступающему новому 2026 году Лошади. Экспозицию представит Казанское отделение Профессионального союза художников СНГ. Презентация состоится 23 декабря в 16:00 в галерее Центральной библиотеки Казани.
Выставка посвящена образу лошади – символу энергии, движения и верного спутника человека на протяжении всей истории. В работах участников этот образ раскрывается в разных художественных интерпретациях, в том числе через тему окраса «в яблоках» – как в прямом, так и в переносном смысле.
Председатель Казанского отделения союза художников Лада Аюдаг в своей картине «Фейруз», созданной по мотивам авторской «Сказки о бабушкиных монистах», обращается к историческим образам амазонок Казанского ханства, известных как искусные наездницы. К теме выставки также обратились мастера печворка Татьяна Гнездилова и Вероника Музафарова, художница Наталья Червякова.
Образ белоснежных лошадей представят Любовь Яковлева и Елена Курносова. Вместе с Татьяной Шаталиной свою работу покажет ее внучка Варвара Румянцева, к ним присоединятся воспитанники изостудии «Простор».
Ирина Краснова-Волгина в своих работах обращается к теме памятников всадникам и литературным героям у Шекспира. По-своему изобразила табун лошадей Марина Абрамова, а Людмила Попова представила любимого сказочного героя – Конька-Горбунка. Татьяна Пашагина покажет зрителям «Карусель» деревянных лошадок с детьми, а Елена Лобашова подготовила натюрморт «Рождественский кекс».
Открытие выставки дополнит творческая программа: со стихами и песнями выступят казанские поэты и музыканты. В роли Деда Мороза перед гостями выступит кубинский певец Карлос Эдуардо, который поздравит зрителей с Новым годом своими песнями.
Фото предоставлены Ладой Аюдаг.