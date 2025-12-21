Новый год Лошади в искусстве: в Казани представят выставку «Кони в яблоках»

В Казани откроется республиканская выставка «Кони в яблоках», приуроченная к наступающему новому 2026 году Лошади. Экспозицию представит Казанское отделение Профессионального союза художников СНГ. Презентация состоится 23 декабря в 16:00 в галерее Центральной библиотеки Казани.

Выставка посвящена образу лошади – символу энергии, движения и верного спутника человека на протяжении всей истории. В работах участников этот образ раскрывается в разных художественных интерпретациях, в том числе через тему окраса «в яблоках» – как в прямом, так и в переносном смысле.

Лада Аюдаг, «Конь с яблоками», 2025 год. Бумага, акварель.

Председатель Казанского отделения союза художников Лада Аюдаг в своей картине «Фейруз», созданной по мотивам авторской «Сказки о бабушкиных монистах», обращается к историческим образам амазонок Казанского ханства, известных как искусные наездницы. К теме выставки также обратились мастера печворка Татьяна Гнездилова и Вероника Музафарова, художница Наталья Червякова.

Образ белоснежных лошадей представят Любовь Яковлева и Елена Курносова. Вместе с Татьяной Шаталиной свою работу покажет ее внучка Варвара Румянцева, к ним присоединятся воспитанники изостудии «Простор».

Краснова-Волгина И.Р. Сонеты Шекспира, пастель, бумага 400 х 200, 2019 год.

Ирина Краснова-Волгина в своих работах обращается к теме памятников всадникам и литературным героям у Шекспира. По-своему изобразила табун лошадей Марина Абрамова, а Людмила Попова представила любимого сказочного героя – Конька-Горбунка. Татьяна Пашагина покажет зрителям «Карусель» деревянных лошадок с детьми, а Елена Лобашова подготовила натюрморт «Рождественский кекс».

Открытие выставки дополнит творческая программа: со стихами и песнями выступят казанские поэты и музыканты. В роли Деда Мороза перед гостями выступит кубинский певец Карлос Эдуардо, который поздравит зрителей с Новым годом своими песнями.

Курносова Елена, «Однажды во сне», 2023 год. Бумага, пастель, 30*40.