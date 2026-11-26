Наиля Хабибуллина в разговоре с «РТ» Одно казанское ивент-агентство в этом сезоне осталось почти без заказов: 70% крупных компаний отказались от новогодних корпоративов, а звездных хедлайнеров на праздники не будет вовсе – владелица агентства BRAVOв разговоре с «РТ» объяснила это и урезанными бюджетами, и риском срыва из-за задержек авиарейсов.

По словам Хабибуллиной, прежде к ней обращались в основном крупные заказчики с солидными бюджетами, бронировавшие декабрьские вечера еще в августе-сентябре. В этом году около 70% таких клиентов праздновать отказались вовсе: часть направила средства на помощь бойцам СВО и выплату премий сотрудникам, остальные выжидают. Небольшие коллективы по 25–30 человек отдельные корпоративы не заказывают – идут в заведения с готовой программой, на новогодние «солянки». Организатор не исключает, что заказчики «проснутся» в начале декабря, но пока люди боятся расставаться с деньгами и тянут до последнего.

В агентстве стараются предлагать клиентам эксклюзивные программы, где Дед Мороз и Снегурочка остаются лишь атрибутом, а не главным номером вечера. Для одной из постоянных компаний, например, ставят мюзикл «Чикаго» силами режиссеров и актеров, окончивших Российский институт сценических искусств в Санкт-Петербурге, – иммерсивное шоу с вокалом, танцами, трюками и взаимодействием с залом, после которого гостей ждет караоке-вечеринка с поддержкой артистов. Деда Мороза Хабибуллина советует звать лишь на велком-зону в начале вечера ради фотографии: короткая 15-минутная программа в финале не оставляет времени на снимки, а без фото с Дедом Морозом, шутит организатор, у публики будто и Нового года не было.

По ее словам, звездных хедлайнеров в этом сезоне агентство не привозит, хотя прежде компании заказывали Дмитрия Маликова, «Рок-острова», «Белый орел», «Чиж & Co», Брендона Стоуна и других. Дело не только в деньгах: из-за сбоев с авиарейсами владелица агентства сама реже предлагает хедлайнеров, чтобы не рисковать программой. В прошлом году на один из корпоративов должен был приехать известный актер, ведущий и певец, но после объявления «Ковра» рейс из Москвы отменили, от автомобильного трансфера он отказался из-за недавней травмы – замену пришлось искать в тот же день. Потому, считает Хабибуллина, лучше провести вечер без звезды, зато без срывов.

Ориентиры по ценам от организатора: хороший ведущий на вечер обходится заказчикам в 80–120 тыс. рублей, приглашенная звезда – в 3–5 млн.