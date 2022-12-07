В нацпарке «Нижняя Кама» достраивается экологический глэмпинг-лагерь

В Менделеевском районе до 20 декабря планируют завершить строительство глэмпинг-лагеря на территории санатория «Шифалы су — Ижминводы». Лечебное учреждение стало победителем в конкурсе на представление субсидий из бюджета Татарстана для реализации общественных инициатив и получило 10 млн рублей для создания глэмпинга. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Домики расположены в живописной лесной зоне — на территории национального парка «Нижняя Кама», где произрастает более 800 видов растений, обитает множество животных и птиц.

Поэтому глэмпинг рассчитан на туристов, желающих отдохнуть на фоне природы, предпочитающих экологический отдых.

Глэмпинг-лагерь будет состоять из 16 круглогодичных модульных конструкций со всеми удобствами — восемь модулей с номерами для двух человек, четыре конструкции предназначены для проживания семей с детьми, все они безопасны и комфортабельны.

Площадь участка составляет 155 тыс. квадратных метров. На участок проведены электросети с возможностью подключения до 30 объектов туристической инфраструктуры с дальнейшим расширением.

К каждому домику будет проведена холодная вода (проект снабжается холодной водой из отдельной скважины), горячая будет подаваться путем индивидуального нагрева бойлерной системой.

На территорию проведено общее освещение, также установлена навигационная подсветка на пеших дорожках.