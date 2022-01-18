Новый главный тренер «Синтеза»: В Казани лучшие условия в России для водного поло

В казанском «Синтезе» созданы лучшие условия для клубного водного поло в России. Таким мнением на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» поделился новый главный тренер команды Реваз Чомахидзе.

«Синтез» может похвастаться лучшими условиями во всем клубном водном поло. Что касается самоотдачи игроков, то не вижу проблем в этом направлении и благодарен игрокам за их работу. Сезон долгий, надеюсь, что наш энтузиазм сохранится до последней секунды последнего матча», - заявил спикер.

При этом он пояснил, что кардинальных изменений в команде после его назначения не последует, потому что сейчас идет середина сезона. В его планах улучшить качество игры и создать условия для реализации потенциала игроков.