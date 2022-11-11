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Официальная хроника
11 ноября 2022  15:08
Дарья Сайфиева

Новый глава РАН предложил Путину повышать роль научных советов в России

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Роль научных советов в России необходимо повышать, так как они есть и при президиуме и при различных тематических отделениях РАН, заявил новоизбранный глава Российской академии наук Геннадий Красников на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«И в эти научные советы входят не только представители Академии, но и представители отраслевой, вузовской науки, представители высокотехнологичных компаний, то есть они фактически по своему направлению представляют весь ландшафт таких ученых. Поэтому важность этих советов и по экспертизе надо повышать», — высказал мнение глава академии.

Красников отметил, что каждый научный совет нужно привязать к конкретной программе финансирования научных исследований, особенно когда оно идет из госбюджета. Он подчеркнул, что это поможет сделать их работу более эффективной.

 

 

 

 

#Владимир Путин #российская академия наук
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