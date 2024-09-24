Новый глава Росмола встретился с участниками конкурса «Лидер XXI века» в Казани

Новый руководитель Росмолодежи Григорий Гуров встретился с участниками конкурса «Лидер XXI века», который уже третий год проходит в Казани. На него приехали ребята из 64 регионов страны.

«Конкурс "Лидер XXI" века - большой состоявшийся конкурс, который проводится в нашей стране более 20 лет. В Татарстане над ним работает большая команда. Мы прибыли в республику поприветствовать участников со всей страны. Это конкурс идей и проектов не только детей, но и педагогов, работающих на благо нашей страны», - отметил Гуров.

Вместе с ним на встречу прибыл и ещё один федеральный гость - новый председатель правления «Движения первых» Артур Орлов. Вместе они побеседовали с ребятами и ответили на их вопросы.

В течение пяти дней участники конкурса из разных регионов страны будут выполнять три конкурсных задания: «Познавай», «Убеждай» и «Достигай», которые направлены на развитие навыков взаимодействия в команде, коммуникации, проектной работы, а также на укрепление знаний о государственном устройстве Российской Федерации.

«Для нас проводить конкурс "Лидер XXI века" - это большая честь и ответственность. Он объединяет лидеров молодежных объединений и общественных организаций со всей страны. Здесь представлены 500 делегатов из 64 регионов. Для нас важно поддержать этот конкурс, так как таким образом мы транслируем и привлекательность Казани и Татарстана для молодых людей», - подчеркнул министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.