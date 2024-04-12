Новый глава МВД Татарстана посмотрел, в каких условиях трудятся полицейские Елабуги

Министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов совершил рабочую поезду в отдел МВД РФ по Елабужскому району, сообщили в пресс-службе полиции.

Глава МВД Татарстана ознакомился с организацией деятельности правоохранителей, посетил структурные подразделения полиции и проверил, в каких условиях трудятся полицейские. Ознакомился с выполнением полицейскими их непосредственных обязанностей, оценил готовность к несению службы, их знания криминогенной обстановки.

Дамир Сатретдинов провел совещание с руководящим составом ОВД, заслушал доклады об оперативной обстановке в районе и о принимаемым мерам по противодействию преступности. Определил круг приоритетных задач по дальнейшему укреплению правопорядка, обеспечению безопасности населения и по комплектованию личного состава.

В завершение встречи глава МВД Татарстана пожелал сотрудникам отдела успехов в дальнейшей служебной деятельности.