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Новый глава МВД Татарстана посмотрел, в каких условиях трудятся полицейские Елабуги
Министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов совершил рабочую поезду в отдел МВД РФ по Елабужскому району, сообщили в пресс-службе полиции.
Глава МВД Татарстана ознакомился с организацией деятельности правоохранителей, посетил структурные подразделения полиции и проверил, в каких условиях трудятся полицейские. Ознакомился с выполнением полицейскими их непосредственных обязанностей, оценил готовность к несению службы, их знания криминогенной обстановки.
Дамир Сатретдинов провел совещание с руководящим составом ОВД, заслушал доклады об оперативной обстановке в районе и о принимаемым мерам по противодействию преступности. Определил круг приоритетных задач по дальнейшему укреплению правопорядка, обеспечению безопасности населения и по комплектованию личного состава.
В завершение встречи глава МВД Татарстана пожелал сотрудникам отдела успехов в дальнейшей служебной деятельности.
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