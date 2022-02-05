Новый руководитель актанышского исполкома поручил усилить работу по уборке снега
Сразу после избрания руководителем исполнительного комитета района Рустам Ильясов провел первое совещание, на котором поручил усилить работу по уборке снега, пишет газета «Актаныш».
Ильясов отметил, что в последнее время стали возникать перебои с уборкой снега. «В социальных сетях стали писать жалобы о том, что улицы не чистят. Жилищно-коммунальное хозяйство, организации по уходу за дорогами района не работают. Сейчас важно быстрее и качественнее очищать от снега дороги, переулки, пешеходные дорожки», — озвучил самые актуальные проблемы района Рустам Ильясов.
«Человек не должен утром идти на работу по пояс в снегу. Дворы многоквартирных домов не убираются. К 6 часам утра все снегоуборочные работы должны быть завершены. Когда вы выйдете — решать вам», — дал установку руководитель исполкома района.