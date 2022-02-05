Новый руководитель актанышского исполкома поручил усилить работу по уборке снега

Фото: газета «Актаныш».

Сразу после избрания руководителем исполнительного комитета района Рустам Ильясов провел первое совещание, на котором поручил усилить работу по уборке снега, пишет газета «Актаныш».

Ильясов отметил, что в последнее время стали возникать перебои с уборкой снега. «В социальных сетях стали писать жалобы о том, что улицы не чистят. Жилищно-коммунальное хозяйство, организации по уходу за дорогами района не работают. Сейчас важно быстрее и качественнее очищать от снега дороги, переулки, пешеходные дорожки», — озвучил самые актуальные проблемы района Рустам Ильясов.

«Человек не должен утром идти на работу по пояс в снегу. Дворы многоквартирных домов не убираются. К 6 часам утра все снегоуборочные работы должны быть завершены. Когда вы выйдете — решать вам», — дал установку руководитель исполкома района.