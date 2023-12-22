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Новый генконсул Турции в Казани раскрыл журналистам планы сотрудничества с Татарстаном
Генеральный консул Турции в Казани Угур Йылмаз провел сегодня встречу с татарстанскими журналистами. Ее участниками стали генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, а также корреспонденты издания.
В ходе встречи с журналистами обсуждались вопросы сотрудничества с Татарстаном в различных сферах. В частности, генконсул рассказал о двукратном росте товарооборота между Турцией и нашей республикой.
Также обсуждались вопросы туристического обмена и взаимодействия сторон в области культуры и медиа. Кроме того, Йылмаз рассказал о планируемых и уже осуществленных проектах в сфере экономики.
Напомним, Угур Йылмаз был недавно назначен на пост генерального консула в Казани. Подробности о своем назначении дипломат на днях рассказал в интервью нашему изданию.
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