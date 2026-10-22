Новый генконсул Ирана в Казани оценил перспективы сотрудничества с Татарстаном

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Абдулганиев встретился с генеральным консулом Ирана в Казани Мохаммадом Босраи, который начинает дипломатическую миссию в республике. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Официально нового генконсула представили 1 октября во время встречи Раиса Татарстана Рустама Минниханова с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в России Каземом Джалали.

Абдулганиев отметил, что, несмотря на короткий срок работы Босраи в Казани, при участии генконсульства уже прошло несколько значимых мероприятий. Среди них – футбольный матч сборных России и Ирана 29 сентября. Днем ранее генконсул присутствовал на заседании Госсовета Татарстана, где Раис республики огласил Послание.

Генеральное консульство Ирана в Казани открылось в 2007 году и стало вторым дипломатическим представительством в Татарстане. За почти 20 лет стороны реализовали множество совместных проектов, развивали торгово-экономические связи и гуманитарное сотрудничество.

По итогам прошлого года внешнеторговый оборот Татарстана и Ирана составил 235,9 млн долларов. Иранский рынок занимает важное место в экспорте сельскохозяйственной продукции из республики.

Отдельно Абдулганиев рассказал о социально-экономическом развитии Татарстана. Он подчеркнул, что, несмотря на санкции и связанные с ними трудности, республика сохранила свои позиции и продолжает демонстрировать экономический рост. По словам главы парламента, на 2027 год уже подготовлен бюджет развития.

Татарстан также участвует в укреплении российско-иранских отношений. Одним из важных событий стал визит в Казань иранской делегации во главе с президентом страны Масудом Пезешкианом для участия в саммите БРИКС.

Республика активно сотрудничает с несколькими провинциями Ирана. Депутаты Госсовета участвуют в торжественных мероприятиях по случаю праздников и выражают соболезнования в связи с трагическими событиями в стране.

В октябре прошлого года руководство Госсовета встретилось с заместителем министра юстиции Ирана, главой Государственной пенитенциарной организации Али Фархади и руководителем Судебно-правовой комиссии Исламского консультативного совета Ирана Мохаммадом Саргази.

Босраи заявил, что сотрудничество Ирана и России, в том числе взаимодействие с Татарстаном, находится на высоком уровне и продолжает развиваться в разных сферах. По его словам, у партнерства есть стратегический потенциал. Генконсул также отметил, что общность истории и языка способствует дальнейшему расширению связей между Татарстаном и Ираном.

Дипломат рассказал, что до этого четыре раза бывал в России, но в Казань приехал впервые. Он признался, что республика произвела на него большое впечатление, и подчеркнул важную роль парламента в политической культуре общества, назвав его голосом народа. Кроме того, Босраи поблагодарил руководство Татарстана за поддержку работы иранского генконсульства в Казани.

Во встрече также участвовали заместитель председателя Госсовета Юрий Камалтынов, секретарь Госсовета Лилия Маврина, представитель Министерства иностранных дел России в Казани Радик Вахитов и другие официальные лица.