Новый формат промышленной медицины: СИБУР модернизирует профилакторий в Нижнекамске

На месте санатория «Корабельная роща» построят современный гостиничный комплекс

Новый формат промышленной медицины реализует СИБУР в Нижнекамске. Компания приступила к масштабной модернизации санатория-профилактория «Корабельная роща», который закрыли на реконструкцию в апреле этого года. Здание было построено еще в 1984 году и за 40 лет значительно устарело, перестав соответствовать современным стандартам. Его планируют снести, а на освободившемся месте возведут современный гостиничный комплекс площадью более 22 тыс. квадратных метров с инфраструктурой для отдыха и оздоровления. Территорию, прилегающую к санаторию, благоустроят.

«В жизни “Корабельной рощи” начинается новая глава – реновация. Пройдет всего пара лет, и мы вместе сможем оценить принципиально новый формат и масштаб этого места. Оно станет корпоративным центром отдыха и оздоровления для сотрудников всего СИБУРа. Будут созданы 132 комфортабельных и солнечных номера. Санаторий ежегодно смогут посещать более 3 тысяч сотрудников компании, а также 6 тысяч членов их семей», – рассказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

Проект реконструкции «Корабельной рощи» уникален для России. Концепция здания подразумевает сложные монолитные и фасадные работы, современные требования жизнеобеспечения и высокие стандарты технологичного строительства, насыщенность внутренними инженерными системами. Также будут обновлены подводящие инженерные сети и вся вспомогательная инфраструктура, поделился планами руководитель проекта реконструкции Иван Журавлев.

Отдыхать в здравнице будут сотрудники СИБУРа из всех регионов присутствия компании

Решение полностью отремонтировать санаторий-профилакторий было принято с входом «Нижнекамскнефтехима» в состав крупнейшей нефтегазохимической компании СИБУР. Это стратегически важный для компании проект, который станет важной и гармоничной частью общей системы оздоровления и отдыха сотрудников, считает директор по социальной политике СИБУРа Вячеслав Харитонов.

«Санаторий будет работать круглогодично и ориентирован на семейный отдых. В “Корабельной роще” будут подготовлены комфортабельные номера. Для многодетных семей предусмотрена возможность размещения в номерах-коннектах. Каждый работник компании сможет воспользоваться возможностью оздоровления один раз в три года», – отметил он.

Сотрудники СИБУРа смогут получить в новом санатории оздоровительные услуги по восьми ключевым направлениям. Это в том числе лечение болезней опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, органов слуха, дыхания. Медицинский корпус планируют оснастить современным оборудованием. К примеру, здесь появятся: магнитотурботрон, кресло с магнитным полем, барокамеры и высокоинтенсивные лазеры. Гости смогут воспользоваться спа-комплексом с 25-метровым бассейном, массажными кабинетами, блоком саун и бань, фитобаром, джакузи. Также будет создана инфраструктура для маломобильных гостей.

«На первом этаже лечебного корпуса будет бальнеолечебница с тепло- и грязелечением. На втором этаже – физиотерапевтическое отделение. На третьем – консультативно-диагностическое отделение. В рабочие будни сотрудникам зачастую сложно проходить длительные диагностические исследования, которые требуют подготовки. Здесь они смогут пройти холтер, СМАД, УЗИ», – поделился главный врач санатория-профилактория «Корабельная роща» Алексей Поляков.

Объем инвестиций в проект составляет более 6 млрд рублей

Объем инвестиций в модернизацию санатория «Корабельная роща» оценивается в 6 млрд рублей. По мнению заместителя министра промышленности и торговли Татарстана Дмитрия Гуськова, проект СИБУРа – это замечательный пример социальной ответственности крупного бизнеса. Компания, как один из ведущих работодателей в республике, вкладывает средства в развитие инфраструктуры и повышение качества жизни своих сотрудников.



«СИБУР вложил в развитие промышленной медицины порядка 7 млрд. Компания развивает медицинскую инфраструктуру – создают современные центры здоровья, оснащают современным оборудованием ведомственную поликлинику. Реновация санатория “Корабельная роща” задает тренд на оздоровление работников. Обновление санатория – это не просто косметический ремонт, а комплексная модернизация, которая позволит предоставить работникам СИБУРа доступ к современным медицинским и оздоровительным услугам», – сказал Гуськов.

Реализация проекта позволит повысить привлекательность работы на предприятии, укрепит здоровье сотрудников и их семей, а также внесет значительный вклад в развитие туризма и оздоровительного сектора в Нижнекамске».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»