Новый фильм ВГИК расскажет о ветеране Афганской войны Садике Идрисове

Третьей частью документального киноальманаха «О КИНО и жизни…», созданного во ВГИК имени С.А. Герасимова, стал фильм о ветеране Афганской войны, социальном педагоге и заслуженном наставнике молодежи Дагестана Садике Идрисове. Об этом сообщает пресс-служба ВГИК.

Проект, приуроченный к Году единства народов России, создают «Учебная студия» института и магистрант ВГИК, режиссер Ильяс Дауди. Ильяс Дауди родился в Азнакаево, является участником Афганской войны и Героем России.

Руководителем и продюсером проекта выступил ректор ВГИК Владимир Малышев.

Документальный фильм «О КИНО и жизни… Садик Идрисов» рассказывает о ветеране Афганской войны 1979-1989 годов, социальном педагоге и заслуженном наставнике молодежи Республики Дагестан Садике Магомедовиче Идрисове. Во время боевых действий он лишился руки.

Съемки фильма проходили в Махачкале и в районе Сулакского каньона с 22 марта по 5 апреля 2026 года.

Первым проектом киноальманаха стал фильм «О КИНО и жизни… генерал ШАМАНОВ», который вышел ко Дню Героев Отечества 9 декабря. Он был посвящен визиту во ВГИК командующего ВДВ России, президента Российской Ассоциации Героев и Героя России Владимира Шаманова, а также его встрече со студентами и преподавателями.

Второй фильм – «О КИНО и жизни… генерал ОЧИРОВ» – был посвящен Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Валерию Очирову. Картина была снята во время его визита во ВГИК и построена в формате интервью. Премьеру приурочили ко Дню защитника Отечества 23 февраля.

Авторы проекта сообщили, что документальный фильм «О КИНО и жизни… Садик Идрисов» планируют представить на ряде международных кинофестивалей.

