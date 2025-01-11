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Новый фильм Кристофера Нолана станет самой дорогой кинокартиной в его карьере
Американский режиссер Кристофер Нолан снимет «Одиссею» - очередную адаптацию классической поэмы Гомера. Интересно, что новый проект станет самой дорогой кинокартиной в карьере Нолана и одним из самых дорогих в истории кинематографа, пишет «Российская газета».
По данным зарубежных изданий, бюджет фильма составит 250 млн долларов. Это больше, чем тратили на съемки «Тёмного рыцаря: Возрождение легенды» 2012 года (230 млн долларов).
Отмечается, что большую часть бюджета потратят на гонорары актёрам. В звездный состав вошли Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон, Роберт Паттинсон, Зендея и Лупита Нионго.
Поэма «Одиссея» рассказывает о приключениях мифического героя по имени Одиссей во время его возвращения на родину по окончании Троянской войны, а также о приключениях его жены Пенелопы, ожидавшей своего мужа на Итаке. Большинство приключений в поэме описывает сам Одиссей во время пира у царя феаков Алкиноя.
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