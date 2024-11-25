Новый фестиваль от Ольги Скепнер «ДЖАЗКАЗАН» откроется 3 декабря в «Пирамиде»

Новый музыкально-фестивальный сезон in door 2024—2025 гг. от Ольги Скепнер развернётся в обновленном здании КРК «Пирамида» большим проектом Фестиваль импровизационной музыки «ДЖАЗКАЗАН с Ольгой Скепнер»! 3 ДЕКАБРЯ на открытии фестиваля выступит с сольным концертом российский блюзовый гитарист-виртуоз и певец ЛЕВАН ЛОМИДЗЕ и его группа “BLUES COUSINS”.

Леван Ломидзе — советский, грузинский и российский блюзовый гитарист, певец, автор песен, один из самых ярких представителей отечественной блюзовой сцены. Он не просто музыкант и автор песен, он лидер и создатель группы “Blues Cousins”, мастер, превращающий игру на инструменте в настоящее волшебство. Леван – участник знаменитых блюзовых фестивалей. Достижения исполнителя и членов его группы не остались без внимания как за границей, так и в родной стране. Публика чувствует свое единство с музыкантом, как только он берет в руки гитару.

Фото: пресс-служба фестиваля

Российский публицист, продюсер и музыкант Дмитрий Малолетов написал о нём:

«Сложилось такое мнение, что настоящий блюзовый музыкант должен быть нищим, несчастным, вечно пьяным и петь о потерянной любви к своей «бэ-э-эйби». Но стоит увидеть Левана Ломидзе, подъезжающего к клубу на белоснежной BMW, не курящего и не принимающего перед концертом даже пиво, как вышеперечисленные ассоциации, связанные с блюзом, рушатся прямо на глазах. Сейчас на живые концерты, где звучит блюз и рок-н-ролл, ходит очень солидная публика, и концерты проходят не только в пивных клубах, но и в престижных заведениях. Можно сказать, что данный формат стал достаточно элитным, как джаз и классика, и поэтому блюзовые музыканты соответствуют своей публике как в манере поведения, так и в образе жизни».

Фестиваль «ДЖАЗКАЗАН с Ольгой Скепнер» планирует проводиться в КРК «Пирамида» в марте и апреле 2025 года концертами ярчайших представителей отечественной джазовой и импровизационной сцены.

«В этом году я готовлю для зрителя интересную программу нового фестиваля в концертном зале, — рассказывает президент фестиваля Ольга Скепнер, – по традиции моих проектов будут приглашены с концертами лучшие музыканты самых разных направлений джаза, все будет сделано для того, чтобы общая палитра фестиваля «ДЖАЗКАЗАН» включала различные стили – от мейнстрима, боссановы до джаз-рока, фьюжн и этноджазовых проектов».

Билеты на концерты фестиваля стоимостью от 1000 до 4000 рублей можно приобрести на сайте официального партнера по продажам.

Фото: пресс-служба фестиваля

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Учредитель фестиваля «ДЖАЗКАЗАН с Ольгой Скепнер»: «Art of Jazz Company».

Президент фестиваля «ДЖАЗКАЗАН»: Ольга Скепнер.

Официальный сайт: https://jazzkazan.ru/.

Дата проведения: 3 декабря 2024 года; начало в 19.30.

Место проведения: г. Казань, ул. Московская, 3, КРК «Пирамида».

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