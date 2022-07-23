Новый ФАП в поселке Октябрьский Верхнеуслонского района откроется в сентябре

Фото: пресс-служба Минздрава РТ.

В поселке Октябрьский Верхнеуслонского района РТ в скором времени начнет работать новый ФАП, который возводится в рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Отмечается, что здание уже готово, на данный момент подключаются все необходимые коммуникации. Согласно плану, первых посетителей примут уже в сентябре.

На сегодня фельдшерско-акушерский пункт поселка размещен в здании сельского Дома культуры. Медицинскую помощь получают 446 человек, включая 95 детей, в населенном пункте также работают средняя общеобразовательная школа и детский садик.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.