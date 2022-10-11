news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Строительство
11 октября 2022  22:07
Эльза Кузнецова

Новый ФАП в Нижнекамском районе Татарстана откроется в конце года

news_top_970_100
Новый ФАП в Нижнекамском районе Татарстана откроется в конце года
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

В селе Верхняя Уратьма Нижнекамского района РТ возводится новый фельдшерско-акушерский пункт. Строительство планируется завершить в декабре этого года. Отделочные работы завершены на 100 %, осталось подключить газ и электричество. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Нижнекамского района. 

Все работы ведутся по графику: завершены отделочные работы, благоустроена территория, завезена мебель, установлено медицинское оборудование. 

Открытие нового фельдшерско-акушерского пункта станет долгожданным событием для жителей села. Он будет обслуживать еще два населенных пункта — деревню Макаровка и поселок Володарский общей численностью 551 человек. 

Современное здание площадью 78 квадратных метров соответствует всем необходимым требованиям и нормам. В нем есть прививочный и процедурный кабинеты, кабинет приема населения, смотровая. Помимо этого, оборудовано помещениями для хранения лекарственных средств и дезинфицирующих растворов, санитарной комнатой. 

Строительство нового медучреждения стало возможным благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения РТ. На эти цели было выделено 8,1 млн рублей. 

«Один ФАП сдаем в этом году. На следующий год запланировано два: в селах Нижние Челны и Кулмакса», — уточнили в Управлении здравоохранения Нижнекамского района.

С начала действия программы «Строительство ФАПов, капитальный ремонт объектов здравоохранения» каждый год в республике строится 45 ФАПов. Всего же за 10 лет в Татарстане обновили 600 ФАПов, на сегодняшний день их более 1,7 тысячи.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100