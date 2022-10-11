Новый ФАП в Нижнекамском районе Татарстана откроется в конце года

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

В селе Верхняя Уратьма Нижнекамского района РТ возводится новый фельдшерско-акушерский пункт. Строительство планируется завершить в декабре этого года. Отделочные работы завершены на 100 %, осталось подключить газ и электричество. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Нижнекамского района.

Все работы ведутся по графику: завершены отделочные работы, благоустроена территория, завезена мебель, установлено медицинское оборудование.

Открытие нового фельдшерско-акушерского пункта станет долгожданным событием для жителей села. Он будет обслуживать еще два населенных пункта — деревню Макаровка и поселок Володарский общей численностью 551 человек.

Современное здание площадью 78 квадратных метров соответствует всем необходимым требованиям и нормам. В нем есть прививочный и процедурный кабинеты, кабинет приема населения, смотровая. Помимо этого, оборудовано помещениями для хранения лекарственных средств и дезинфицирующих растворов, санитарной комнатой.

Строительство нового медучреждения стало возможным благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения РТ. На эти цели было выделено 8,1 млн рублей.

«Один ФАП сдаем в этом году. На следующий год запланировано два: в селах Нижние Челны и Кулмакса», — уточнили в Управлении здравоохранения Нижнекамского района.

С начала действия программы «Строительство ФАПов, капитальный ремонт объектов здравоохранения» каждый год в республике строится 45 ФАПов. Всего же за 10 лет в Татарстане обновили 600 ФАПов, на сегодняшний день их более 1,7 тысячи.