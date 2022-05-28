Новый ФАП в елабужском селе Большая Качка откроется в IV квартале 2022 года

В селе Большая Качка Елабужского района Татарстана на IV квартал 2022 года запланировано открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта. Как уточнили «Татар-инфофрму» в администрации муниципалитета, возведение здания обойдется более чем в 5 млн рублей.

Стройка в селе Большая Качка началась в апреле этого года. Специалисты уже смонтировали металлические фундаменты, в ближайшие дни ожидается монтаж инженерных коммуникаций. К концу августа строители планируют установить само модульное здание.

Здание возводится благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». ФАП будет отвечать всем современным требованиям и санитарным нормам.

Президент РФ Владимир Путин 7 мая 2018 года подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.