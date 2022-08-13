Новый ФАП в Елабужском районе Татарстана откроется в сентябре

Новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Большая Качка Елабужского района Татарстана откроется в сентябре этого года. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации города.

Строительство медучреждения началось в апреле. На сегодняшний день смонтированы металлические фундаменты, выполнен монтаж инженерных коммуникаций. К концу августа строители планируют установить модульное здание. Общая площадь земельного участка составляет 724 квадратных метров, площадь здания — 62,5 квадратных метров.

Ранее Большекачкинский ФАП располагался в здании 1907 года постройки. Строительство нового медицинского объекта стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Новый ФАП будет отвечать всем современным требованиям и санитарным нормам, и его открытие станет настоящим событием для жителей населенного пункта.

На строительство было направлено 5 млн рублей, на инженерные сети и благоустройство — еще 1 млн рублей. Техническим заказчиком выступил ГКУ «ГИСУ РТ», генпроектировщиком — ГУП РТ «Татинвестгражданпроект».

Всего в районе функционирует 22 фельдшерско-акушерских пункта, на данный момент все они соответствуют требованиям.

Президент РФ Владимир Путин 7 мая 2018 года подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.