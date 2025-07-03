Новый ФАП в Чистопольском районе оснастили современным оборудованием и мебелью

Фото: ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ»

В селе Татарская Багана Чистопольского района завершено оснащение нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) современным медицинским оборудованием и новой мебелью. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РТ.

Напомним, строительство ФАПа велось по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото: ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ»

Строительство и оснащение пункта были организованы стремительными темпами: был установлен модульный каркас, выполнены внутренние перегородки, смонтированы пластиковые окна и двери, на пол уложена плитка.

После завершения основных строительных работ специалисты приступили к внутренней отделке и монтажу электрики. Для удобства маломобильных жителей у входа в здание установили пандус.

Сейчас в фельдшерско-акушерский пункт завезено всё необходимое оборудование. Открытие нового медпункта улучшит доступность медицинской помощи для жителей села.