Новый ФАП открылся в Азнакаевском районе Татарстана
Сегодня в селе Большой Сухояш Азнакаевского района открылся модульный ФАП, который был построен по программе модернизации первичного звена здравоохранения РТ национального проекта «Здравоохранение».
На открытии побывали глава района Марсель Шайдуллин, главврач Азнакаевской ЦРБ Ильдар Шигапов, глава Сухояшевского сельского поселения Зульфия Закирова, а также жители села.
С открытием этого ФАПа теперь жители Большого Сухояша смогут получить первую медпомощь в комфортных условиях, а также поставить прививки, пройти обследование или записаться на прием к узким специалистам.
Разницу ощутят и фельдшеры – новые кабинеты и оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Татарстана.
Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным.