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Здоровье
23 декабря 2022  14:58
Павел Климчак

Новый ФАП открылся в Азнакаевском районе Татарстана

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Сегодня в селе Большой Сухояш Азнакаевского района открылся модульный ФАП, который был построен по программе модернизации первичного звена здравоохранения РТ национального проекта «Здравоохранение».

Фото: пресс-служба Минздрава Татарстана

На открытии побывали глава района Марсель Шайдуллин, главврач Азнакаевской ЦРБ Ильдар Шигапов, глава Сухояшевского сельского поселения Зульфия Закирова, а также жители села.

С открытием этого ФАПа теперь жители Большого Сухояша смогут получить первую медпомощь в комфортных условиях, а также поставить прививки, пройти обследование или записаться на прием к узким специалистам.

Фото: пресс-служба Минздрава Татарстана

Разницу ощутят и фельдшеры – новые кабинеты и оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Татарстана.

Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным.

#открытие фап #Азнакаевский район РТ
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