Новый ФАП открылся в Азнакаевском районе Татарстана

Сегодня в селе Большой Сухояш Азнакаевского района открылся модульный ФАП, который был построен по программе модернизации первичного звена здравоохранения РТ национального проекта «Здравоохранение».

Фото: пресс-служба Минздрава Татарстана

На открытии побывали глава района Марсель Шайдуллин, главврач Азнакаевской ЦРБ Ильдар Шигапов, глава Сухояшевского сельского поселения Зульфия Закирова, а также жители села.

С открытием этого ФАПа теперь жители Большого Сухояша смогут получить первую медпомощь в комфортных условиях, а также поставить прививки, пройти обследование или записаться на прием к узким специалистам.

Фото: пресс-служба Минздрава Татарстана

Разницу ощутят и фельдшеры – новые кабинеты и оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Татарстана.

Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным.