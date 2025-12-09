Новый этап дрон-индустрии: Татарстан первым в России создал Лигу беспилотных систем

В Татарстане создали Лигу беспилотных систем. Чем займется новая организация, какие направления будет охватывать и как будет привлекать внимание молодежи, обсудили на первом организационном собрании в Академии наук РТ.





Татарстан всегда был одним из лидеров России в авиамоделировании и авиастроении

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сильная школа авиамоделирования станет базой для развития беспилотников»

Татарстан всегда был одним из лидеров России в авиамоделировании и авиастроении. Этот базис можно использовать и для развития беспилотных систем, отметил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Республика находится в лидерах в стране по авиамоделированию и самолетостроению. Нам важно беречь специалистов и наставников. Это наша база в подходах к инновациям. К вопросу беспилотных систем нужно подходить комплексно. Там, где мы идем командой и прилагаем большие усилия, все получается», – сообщил Минниханов.

Рифкат Минниханов подчеркнул, что сегодня дроны находят применение в самых разных сферах экономики и становятся точкой притяжения для молодежи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что сегодня дроны находят применение в самых разных сферах экономики и становятся точкой притяжения для молодежи, которая уже показывает впечатляющие спортивные результаты в этом направлении.

Создавая Лигу, нужно четко определить цели, к которым она должна стремиться, уверен Рифкат Минниханов. Он сравнил новую организацию с возглавляемой им Ассоциацией цифрового развития. Ее задача – формирование цифрового суверенитета республики.

Георгий Дикопольский: «Главная миссия Лиги – стать площадкой для энтузиастов, от начинающих любителей до профессиональных спортсменов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лига беспилотных систем РТ будет работать по пяти направлениям

На организационном собрании официально объявили об учреждении Лиги. Она будет работать по пяти направлениям: «Вода», «Воздух», «Земля», «Искусственный интеллект» и «Образование». Каждым из треков будет руководить специалист с многолетним опытом профильной работы, пояснил директор Федерации гонок дронов РТ Георгий Дикопольский.

«Главная миссия Лиги – стать площадкой для энтузиастов, от начинающих любителей до профессиональных спортсменов, где они смогут соревноваться и обмениваться знаниями. Развитие технологической мысли, воспитание культуры инноваций, взаимное уважение и стремление к совершенству – это наша концепция. Главное – заинтересовать молодежь», – заявил он.

Лига создаст единую систему для всех организаций, занимающихся беспилотными системами. Также это поможет и промышленно-экономическому капиталу республики, так как дроны на сегодняшний день востребованы в разных областях, уверен Дикопольский.

Единогласным решением совета президентом Лиги беспилотных систем Татарстана был избран Расуль Минниханов Фото: gossov.tatarstan.ru

Президентом Лиги беспилотных систем Татарстана стал Расуль Минниханов

Единогласным решением совета президентом Лиги беспилотных систем Татарстана был избран Расуль Минниханов. Также он руководит Федерацией дрон-рейсинга РТ.

«Сегодня мы собрались дать начало развитию новой ступени новейших видов спорта не только в Татарстане, но и во всей Российской Федерации. Такая потребность возникла еще во время проведения «Игр будущего» в 2024 году. В нашем регионе существует множество организаций и энтузиастов, занимающихся дронами. Наша лига позволит объединить усилия в единое целое и станет мощным импульсом для развития направления беспилотников», – отметил Расуль Минниханов.

Татарстан полон спортивных талантов. В видах, связанных с дронами, ребята из республики регулярно привозят с соревнований медали и высокие результаты, добавил он.

В беседе с корреспондентом «Татар-информа» Минниханов сообщил, что Татарстан стал первым регионом в стране, создавшим подобную лигу.

«Наша задача – объединить усилия отдельных энтузиастов в развитии беспилотных систем. Пока мы отталкиваемся от того, что уже существует, но в перспективе планируем создавать и собственные турниры. Важно, что мы будем открытыми. Если в наших соревнованиях заходят поучаствовать спортсмены из других регионов страны, то мы будем только рады», – заявил собеседник агентства.

Марат Бариев: «Нужно создать условия для популяризации и информирования темы беспилотных систем в молодежной среде, чтобы в будущем подбирать и готовить кадры для сфер, где используются беспилотники» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Через Лигу мы сможем подбирать и готовить кадры для работы в сферах, связанных с беспилотниками»

В состав правления Лиги вошел депутат Государственного Совета Татарстана Марат Бариев. По его словам, создание такой организации – своевременное решение.

«Тема развития беспилотных систем сейчас как никогда популярна, актуальна и злободневна. Причем как воздушных, так и водных, и наземных систем. Важно, что к этой теме большой интерес проявляет молодежь, причем начиная с младших классов», – подчеркнул Бариев.

Сейчас беспилотные системы бурно развиваются, однако этому процессу не хватает системности и единения для того, чтобы достигнуть лучшего результата, уверен он.

«Нужно создать условия для популяризации и информирования темы беспилотных систем в молодежной среде, чтобы в будущем подбирать и готовить кадры для сфер, где используются беспилотники. А их актуальность с каждым годом растет», – отметил Марат Бариев.

Тимур Сулейманов: «Большое внимание в Лиге беспилотных систем нужно уделить зрелищности. В детской и подростковой среде это очень важно. Нужно, чтобы появлялись герои – спортсмены» Фото: © «Татар-информ»

Одним из главных партнеров в реализации мероприятий новой лиги может стать «Движение первых», обратился он к помощнику Раиса Татарстана, руководителю регионального отделения организации Тимуру Сулейманову, который также поделился своим видением развития беспилотных систем как вида спорта.

«Есть, например, «Формула-1». Профессиональных гонщиков очень мало, но они собирают огромную аудиторию. За них болеют и переживают. Мне кажется, что большое внимание в Лиге беспилотных систем нужно уделить зрелищности. В детской и подростковой среде это очень важно. Нужно, чтобы появлялись герои – спортсмены», – заявил Сулейманов.

Наличие таких героев станет большим объединяющим фактором для школ и целых районов республики, а также большой мотивацией для детей и подростков, которые тоже захотят стать инженерами или пилотами, заключил он.