Новый экструдер ускорит разработку полимерных материалов в Казани

Центр прикладных разработок «ПолиЛаб Казань», расположенный на площадке «Казаньоргсинтеза», получил новое оборудование – двухшнековый экструдер USEON. Он предназначен для масштабирования лабораторных разработок и выпуска опытных партий компаундов. Производительность установки составляет до 125 килограммов в час.

Экструдер используется для смешивания сырья с добавками и получения гранулированных полимерных композиций, которые затем передаются клиентам для проведения испытаний. Такое оборудование позволяет ускорить переход от лабораторных испытаний к полноценной апробации продукции в промышленных условиях.

По словам руководителя центра Галины Ананьевой, экструдер позволит сократить сроки вывода новых материалов на рынок с нескольких недель до нескольких дней. Это повысит эффективность прикладных разработок и ускорит их внедрение в промышленное производство.

Оборудование может использоваться при реализации до 20% всех проектов центра. Оно адаптировано для работы с широким спектром материалов: полиолефинами, поликарбонатом, полистиролом, ПЭТФ, АБС и другими, включая стеклонаполненные композиции. Комплектация включает шесть дозаторов для сухих и жидких добавок, систему вакуумной дегазации и подачу азота для снижения рисков деструкции материала.

Экструдер уже задействован в проектах с прогнозируемым годовым экономическим эффектом до 4,6 млрд рублей. Сферы применения – строительство, автомобилестроение, агропромышленный комплекс, упаковка и потребительские товары.