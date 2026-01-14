Новый двигатель для ракеты «Союз-5» успешно прошел стендовые испытания

Серия стендовых испытаний нового ракетного двигателя РД0124МС завершилась успешно, и двигатель теперь готов к летным проверкам. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает «ТАСС».

В пресс-релизе госкорпорации уточняется, что двигатель предназначен для ракеты «Союз-5». В Конструкторском бюро химавтоматики (КБХА), входящем в состав НПО «Энергомаш» Роскосмоса, провели серию доводочных огневых испытаний нового двигателя. Результаты показали, что он соответствует заданным параметрам и готов к установке на ракету.

В «Роскосмосе» пояснили, что стендовые огневые доводочные испытания являются ключевым этапом проверки двигателя на земле перед полетом. Они проводятся на специальном стенде в условиях, максимально приближенных к реальному запуску.

В 2025 году КБХА уже передало первый экземпляр двигателя, предназначенный для первого полета. Одновременно на предприятии продолжают изготовление новых двигателей РД0124МС и анализируют результаты испытаний, чтобы подготовить их к последующим пускам.