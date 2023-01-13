Новый друг из соцсетей обманул жительницу РТ, убедив ее взять кредит на 1,3 млн

В полицию обратилась 61-летняя жительница Казани. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Пострадавшая рассказала, что в ноябре познакомилась в соцсети с мужчиной. Он представился военным, живет за границей, якобы его родители погибли в авиакатастрофе, а супруга скончалась при родах. Сейчас он один воспитывает дочь.

Во время переписки мужчина был заботлив, проявлял знаки внимания. В какой-то момент он рассказал, что за хорошую службу награжден внушительной премией. Он просил женщину принять деньги на хранение.

«Он попросил заказать сертификат для транспортировки посылки с деньгами и хранить их пока у себя. Женщина решила помочь другу и выполнила его просьбу», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Она вначале оформила кредит в 660 тысяч в одном банке. Однако этого оказалось мало, и нужно было оформить еще – тогда она взяла займ в 700 тысяч рублей. Деньги она перевела на указанный новым другом счет. Через некоторое время мужчина попросил еще 40 тыс. долларов, но таких денег у жительницы РТ не было, и она обратилась в полицию.

Общий ущерб превысил 1,3 млн рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.