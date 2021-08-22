Новый дорожный знак «Фотовидеофиксация» заменит старые с 1 сентября

C 1 сентября на российских дорогах оставят только новую версию знака «Фотовидеофиксация», передает РИА Новости предупреждение ГИБДД.

Новый знак удобнее, т.к. в населенных пунктах он устанавливается только один раз — на въезде, это помогает снизить информационную перегруженность для водителей в крупных городах. На трассе «синий квадрат с фотоаппаратом» устанавливают за 150 — 300 метров от начала снимаемого участка дороги.

Чаще всего камеры фиксируют превышение скорости, а также непристегнутый ремень безопасности. Но встречаются также игнорирование дорожных знаков и разметки, пересечение стоп-линии и проезд на красный сигнал светофора.