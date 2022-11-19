Новый дом в Высокогорском районе РТ получил заключение о соответствии
Новый дом в ЖК «Атмосфера» в Высокогорском районе Татарстана получил заключение о соответствии требованиям проектной документации. Об этом сообщает Инспекция государственного строительного надзора РТ.
Отмечается, что инспектировался жилой дом № 1.4 первой очереди строительства, в котором всего 8 этажей, 220 квартир. В настоящее время объект готов к вводу в эксплуатацию.
13 сентября ведомство выдала ЗОС двум другим 8-этажным домам – № 1.1 и № 1.2 ЖК «Атмосфера».