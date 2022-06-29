Новый дом в нурлатском селе Средняя Камышла готов к вводу в эксплуатацию

Инспекция госстройнадзора Татарстана выдала заключение о соответствии новому жилому дому в селе Средняя Камышла Нурлатского муниципального района. По документу дом теперь готов к вводу в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Здание кирпичное, четырехэтажное, включая подземную часть. В жилой трехэтажной части — 30 квартир общей площадью более 1,8 тыс. кв. метров. Новый объект построен в рамках государственной программы «Социальная ипотека».

Строительство жилого дома в Среднекамышлинском сельском поселении началось в июле 2020 года. С конца января этого года здесь велись отделочные работы. В настоящее время строительные работы и благоустройство придомовой территории завершены. Так, во дворе дома оборудована детская площадка, малые архитектурные формы, ограждения, имеются защитные и плодовые насаждения.

Также обустроены подъездные пути и тротуары, обеспечена доступность для маломобильных групп населения.

Застройщик объекта капитального строительства — Госжилфонд при Президенте Республики Татарстан.