В Казани готовится к сдаче новый дом по улице Родины

В Казани к сдаче готовится новый дом по улице Родины. Сейчас объект находится в высокой степени готовности, ведется его итоговая проверка. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ.

Дом №13 включает 9 этажей и 159 квартир, площадь которых составляет 6977,9 кв. м. Общая площадь объекта составляет 11 573,3 кв. м.

Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ

Возведением объекта занимается ООО СЗ «Грань Девелопмент». Работы ведутся с декабря 2020 года.

В рамках проверки специалисты ГСН оценят соответствие работ, стройматериалов и результатов строительства проектной документации.

«Объект находится в высокой степени готовности. При отсутствии замечаний со стороны инспекторов Госстройнадзора РТ объекту будет выдано заключение о соответствии проектной документации», — отметили в пресс-службе.